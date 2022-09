Con una alfombra dorada inicia la gala de los premios EMMY

Previo a la gala de entrega de las 25 categorías restantes de los premios EMMY, en la que parten como favoritos El juego del calamar y Ozark de Netflix, Severance (Apple TV+), y Euphoria, de HBO, se llevó a cabo una alfombra dorada por la que desfilaron los nominados, entre ellos, Laura Linney, nominada a Mejor Actriz Principal Serie Dramática por Ozark, quien manifestó su pesar porque la trama llega a su última temporada, “estoy orgullosa de la serie, de todo el elenco, fueron grandes años”, dijo emocionada.

Kaitlyn Dever, quien interpreta a una adicta a los opioides en Dopesick, y está nominada como Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Telefilme, señaló a su paso por la alfombra dorada que “la injusticia detrás de esta historia te enfurece, quería hacer algo con esa furia y al final, fue una experiencia estupenda”.

Geena Davis, quien recibirá un homenaje en la gala, aprovechó la alfombra dorada para hablar acerca de sus análisis en favor de la equidad en el entretenimiento; “en las películas infantiles igual cantidad de personajes femeninos y masculinos, lo que no sucede en las producciones para adultos y debemos trabajar en ello”.

Alexandra Daddario, nominada como Actriz de reparto por The White lotus, dijo que en cuanto leyó el guión se enganchó a la serie; “es increíble no es común en esta industria, estaba ansiosa por actuar, en plena pandemia, recién vacunada y me llegó este maravilloso guión”.

Christopher Meloni y Mariska Hargitay, desfilaron juntos por la alfombra dorada; “es increíble que 24 años después sigamos contando historias más impactantes, pero con un énfasis en la empatía, la justicia, es lo que el mundo necesita”, dijo Mariska.

Por la alfombra dorada también lucieron sus mejores atuendos Zendaya, nominada por Euphoria, Jung Ho-yeon y Lee Jung-jae, nominados por El juego del clamar, y el actor mexicano Diego Luna, quien será uno de los presentadores de la noche.