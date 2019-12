[Video] Revelan el trailer de "No Time To Die", la próxima entrega de James Bond

“No Time To Die”, la película número 25 de la saga llegará a los cines en su estreno mundial el 2 de abril del 2020, en la ultima película el famoso agente 007 se enfrentará al villano Safin, el cual será interpretado por Rami Malek, ganador del Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

En esta entrega Daniel Craig interpretará al icónico espía británico y estará acompañado de un espectacular elenco, en el que destaca la presencia de Ana de Armas, Lashana Lynch (como la primera 007 femenina), Dali Benssalah, Billy Magnussen, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, David Denick, Ralph Fiennes y Christoph Waltz.

Craig ya interpretó a James Bond en cuatro ocasiones: en Casino Royale (2006), en Quantum of Solace (2008), en Skyfall (2012) y en Spectre (2015).

En No Time To Die, el espía disfruta de una vida tranquila en las playas de Jamaica tras haber dejado el servicio secreto. Pero su tranquilidad no va a durar mucho tiempo. Su viejo amigo de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.

Tenemos nuevos pósters de #007NoTimeToDie. La última película de #DanielCraig como el agente con licencia para matar llega a cines en abril del próximo año 🤵 pic.twitter.com/j1vVAEQ7dn — Gaby Meza (@GabyMeza8) December 3, 2019

El tráiler cargado de acción muestra a Bond en una persecución a alta velocidad junto a su amor Madeleine Swann, interpretada por Lea Seydoux, antes de lanzarse desde un puente y luego encontrarse cara a cara con Nomi, interpretada por Lashana Lynch (Capitana Marvel), quien según rumores será la primera mujer 007 en la saga, quien le dice: “El mundo se ha movido. Si te interpones en mi camino, te pondré una bala en la rodilla”.

