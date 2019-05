Previo al final de Game of Thrones, estas son las preguntas más buscadas en Google

Este domingo termina Game of Thrones, una serie que se estrenó en el 2011; si bien mucha gente es la que va al parejo de la trama, otros más se han sumado a las audiencias debido a la gran expectativa generada... como sea, refrescar la memoria de los sucesos importantes dentro de la trama sería lo mejor que un fan podría hacer.

Algunas historias puede que no hayan quedado muy claras o se borraron un poco de la memoria entre tanto suceso, pero aquí te dejamos un acordeón de preguntas en "san Google" sobre la serie.

1. ¿Qué capítulo de Game of Thrones es la Boda Roja?

El noveno episodio de la tercera temporada muestra como Walder Frey asesina a Catelyn, Talisa y Robb Stark, luego de que este último, no cumpliera su palabra.

HBO

2. ¿Qué canción sonaba durante la Boda Roja?

“The Rains of Castamere”, una canción popular de la familia Lannister.

HBO

3. ¿Qué dragón fue convertido por el Rey de la Noche?

Visieron es el dragón que muere en manos del Rey de la Noche para luego despertarlo y unirlo a su ejército.

Foto: HBO Latinoamérica

4. ¿Quién tiene la daga Catspaw actualmente?

Arya Stark continúa con la daga.

Foto: HBO Latinoamérica

5. ¿Qué es Valar Morghulis y Valar Dohaeris?

El primero significa "todos los hombres deben morir" en Alto Valyruo y el segundo "todos los hombres deben servir" en Alto Valyrio.

HBO Latinoamérica

6. ¿Por qué la Montaña es un zombie?

Durante el duelo que tiene con Oberyn Martell, Gregor Clegane queda mal herido y termina muriendo envenenado con Manticore que Oberyn había puesto en su lanza. Qyburn experimenta con La Montaña y lo regresa a la vida convertido en un zombie.

Foto: HBO Latinoamérica

7. ¿Qué número de lord es Jon Snow?

Jon Snow fue nombrado el Lord Commander de la Guardia de la Noche número 998

Foto: HBO Latinoamérica

8. ¿Dónde ver el final de Game of Thrones?

Puedes verlo a través de canales de HBO o en la aplicación HBO GO.

Foto: HBO Latinoamérica

9. ¿Por qué la mayoría de los actores de GOT son ingleses?

Debido a que la producción de HBO es británica y las filmaciones se realizan en muchos de sus territorios.

HBO

10. ¿Qué libros continúan la saga de Game of Thrones?

La saga titulada A Song of Ice and Fire, han sido escritos por George R.R. Martin, aún falta por escribir el último.

HBO

En Google México, durante todo el mes, estas han sido las búsquedas sobre Game of Thrones:

1. ¿A qué hora transmiten Game of Thrones en HBO?

En hora de la Ciudad de México, a las 8:00 pm.

Foto: HBO Latinoamérica

2. ¿Por qué querían matar al caballero de la noche?

No existe como tal el caballero de la noche, más bien es el Rey de la Noche, quien lideraba un ejército de muertos, siendo la mayor amenaza para la humanidad.

HBO

3. ¿Por qué el dragón de la noche no se quemó con el fuego del dragón?

El Rey de la Noche es un ser poderoso lleno de magia, por lo tanto eso podría explicar porque el fuego que Drogon lanzó no le hizo daño.

HBO

4. ¿Por qué se ve tan oscuro el capítulo de Game of Thrones?

La Batalla de Invernalia fue uno de los capítulos más oscuros de la serie, en respecto a la situación, el encargado de la fotografía mencionó que el problema estaba relacionado con la configuración de las televisiones.

HBO

5. ¿Por qué le ponen Snow?

En la historia, cuando un joven es bastardo de un Lord, no puede tener el apellido de su padre, y su segundo nombre corresponderá al lugar donde se encuentra. Por lo tanto los bastardos que crecieron en el Norte, llevarán Snow como apellido.

Foto: Internet

En cuanto a Latinoamérica, estas fueron las preguntas más frecuentes respecto a la serie:

1. ¿Cuándo comenzó la serie de Juegos de Tronos?

El primer capítulo llegó a las pantallas el 17 de abril del 2011, el episodio fue titulado "Winter is coming"

Foto: Internet

2. ¿En qué año se estrenó la quinta temporada de GoT?

Fue estrenada en HBO el 12 de abril del 2015, concluyendo el 14 de junio del mismo año.

Foto: HBO Latinoamérica

3. ¿En qué películas ha trabajado Daenerys de Game of Thrones?

Ha protagonizado películas como Terminator: Génesis, Solo: A Star Wars Story, Me Before You, por mencionar algunas.

Foto: HBO Latinoamérica

