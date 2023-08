Producción de Euphoria lamenta la muerte de Angus Cloud: las lágrimas no se van a detener

Después de que la familia de Angus Cloud confirmara su muerte en la ciudad Oakland en el estado de Californa, los miembros de la producción de Euphoria, la famosa serie de HBO, lamentaron su fallecimiento.

El actor de 25 años interpretó a Fezco en la serie donde compartió créditos con la actriz Zendaya. Su papel como vendedor de drogas en la producción fue el primero de su carrera actoral.

Te podría interesar: Muere Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco en Euphoria

"Estamos increíblemente tristes de enterarnos del fallecimiento de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares en este difícil momento", dijo la cuenta oficial de Euphoria en su cuenta de Twitter.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

Por su parte, la actriz Stormi Reid, quien interpreta a Gia en la famosa serie juvenil, compartió en su cuenta de Instagram un clip de Angus Clud con la leyenda "las lágrimas sencillamente no se van a detener".

Celebridades ¿Quién es Hunter Shafer, la artista y modelo a la que Rosalía dedica la canción Tuya?

Del mismo modo, el actor de 17 años Javon Walton quien da vida a Ashtray, hermano de Angus en la serie, publicó en su cuenta de Instagram una foto con el fallecido actor con la descripción: "descansa tranquilo hermano".

El rapero Drake, productor ejecutivo de Euphoria, publicó en sus historias una foto del actor con la leyenda "alma buena".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javon "Wanna" Walton (@onwardwanna)

Angus Cloud, falleció en la casa de su familia ublicada en Oakland, según informó TMZ este lunes.

"Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros en tantos maneras", dijeron los familiares al medio.

Al momento, no se ha informado sobre la causa de la muerte de Angus Cloud.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cloud se dio a conocer por su papel de Fezco, el cual interpretó desde 2019, adicionalmente participó en la película "North Hollywood" y en el videoclip de la canción Mami, de Becky G y Karol G.