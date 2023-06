¿Qué fue de los actores de Malcom, el de enmedio?

Este fin de semana se dio a conocer que la serie Malcom, el de enmedio podría regresar a la pantalla chica y continuar con la historia de esta simpática familia que conquistó a chicos y grandes en el 2000.

Fueron siete temporadas las que este programa estuvo al aire y es por ello, que hoy traemos los detalles sobre lo que pasó con sus actores tras su final en 2006.

Frankie Muniz

Frankie Muniz era quien interpretaba a Malcom y tras hacerse famoso gracias a su personaje, la celebridad se retiró de la actuación para buscar su sueño de ser piloto de carreras.

A través de sus redes sociales, el actor dio a conocer que incluso logró conseguir su licencia para correr en la ARCA Menards Series, que es filial de Nascar.

Jane Kaczmarek

Jane Kaczmarek interpretaba a Lois Lois, la madre de Malcom. Ella siguió por el camino de la actuación interpretando pequeños papeles en series como The Big Bang Theory y This Is Us, pero nunca logró protagonizar otro proyecto que le diera tanto reconocimiento como el de la popular serie.

Bryan Cranston

Bryan Cranston interpretaba a Hal Hal, el padre de Malcom. Tras hacerse famoso por este papel le llegó otra oportunidad con la serie de "Breaking Bad", la cual tuvo un mayor éxito y reconocimiento por parte del público.

Christopher Masterson

Christopher Masterson interpretó a Francis Francis uno de los hermanos que tras su actuación en el programa tuvo otros papeles en el cine y la televisión como Scary Movie 2, Wutherin Heights, The Masquerade, Made for Each Other y White Collar.

Ahora se dedica a la música y se ha convertido en DJ.

Justin Berfield

Justin Berfield interpretó Reese Reese otro de los hermanos de Malcom, el cual terminó por dejar la actuación y terminño como cofundador y director creativo de la división British Virgin Group.

Ahora se dedica a ser supervisor de desarrollo de producción y empaquetado de películas y anuncios televisivos relacionados con la marca Virgin.

Erik Per Sullivan

Erik Per Sullivan interpretaba el papel de DeweyDewey, el más pequeño de los hermanos y uno de los más queridos. El actor dejó su carrera y ahora se dedica a la música, donde se destacar por tocar el piano y el saxofón.