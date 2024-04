¿Quién era Vielka Pulido? Joven influencer que asesinaron en Puebla

Vielka Pulido, joven influencer originaria de Puebla, sufrió un ataque la mañana de este 3 de marzo cuando salía de un gimnasio acompañada de su novio en la Calzada Zavaleta en la colonia Santa Cruz Buenavista.

La influencer de 21 años y su acompañante se dirigían a su automóvil de la marca BMW cuando sujetos desconocidos abrieron fuego contra ellos causando heridas que terminaron con la vida de los dos jóvenes. Los sospechosos habrían huido en dos vehículos compactos sin rumbo conocido.

De acuerdo con testigos y algunos primeros reportes, una gran cantidad de detonaciones se escucharon en el sitio, por lo que las personas que se mantenían en el gimnasio tuvieron que resguardarse al no saber la naturaleza del ataque.

¿Quién era Vielka Pulido?

Vielka Pulido era una joven influencer que contaba con una gran popularidad en redes sociales como Instagram en donde suma más de 28 mil seguidores a pesar de tener su cuenta privada.

En redes como TikTok su contenido ya ha generado más de 24 mil “Me gusta” y en algunos de sus videos se muestra como ella estudiaba la carrera de medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Aunque ella se presentaba bajo el apodo de “La Bendi”, la primera vez que se dio a conocer en redes sociales fue por una polémica en el 2018 en donde fue conocida como #LadyHumilladora.

Esto ocurrió en marzo de ese año cuando se hizo viral un video en el que Vielka se encontraba un en un parque público y obligaba a otra joven a pedirle perdón de rodillas por decir cosas que habrían sido humillantes en contra de ella y de su madre.

La otra joven de sudadera roja afirma que no quiere tener problemas y no tener miedo, pero Vielka reitera que solo la perdonará si lo pedía de rodillas. Tras amenazar con llamar a sus padres si no lo hace, la chica de rojo no tiene otra que cumplir los deseos para recibir el perdón.

Esta situación provocó que la madre de Vielka, de nombre Viridiana Pulido, saliera en una conferencia de prensa a disculparse por lo ocurrido en el video, a reprobar la conducta de sus hijas y que tomaría las medidas para que algo así no se volvería a repetir.

Debido a que Vielka se convirtió en objeto de burlas, memes y de acoso en redes sociales, ella decidió alejarse de ahí y de los medios de comunicación, por lo que no dio ninguna declaración al respecto.

Con el paso de los años Vielka retomó la vida en las redes sociales a medida que su polémica comenzó a olvidarse y ahora retomó cierta fama debido a su estilo de vida con ciertos lujos y a su belleza física que fue muy atractiva para muchos usuarios.

En agosto de 2023 una nueva polémica la tuvo como protagonista después de que denunciara el robo de uno de sus bolsos de la marca Dolce&Gabbana (D&G) original, mientras se encontraba en el antro Rakata ubicado en Cholula.

Respecto a esa situación, la influencer dijo que sabía quién había realizado el robo y que daría a conocer su rostro y la denuncia correspondiente si no lo devolvía, ya que el accesorio tendría un costo de 43 mil pesos.

En aquel momento ella recibió el apoyo de una gran cantidad de usuarios, pero otra parte la recordó por ser #LadyHumilladora, lo que la llevó a cambiar la privacidad de su cuenta en Instagram, desde donde hizo toda su denuncia, a privada.

Vielka Pulido siguió realizando contenido y en su cuenta de TikTok (@vielkaalpu) su última publicación la realizó el pasado 12 de marzo en donde posa para una fotografía en una sala de lo que parece una lujosa casa y con un texto que decía: “No te sientas mal si te copian en todo, al contrario, la inspiración y admiración viene disfrazada de imitación”.









