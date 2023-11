¿Quién es Diana Nyad? La atleta de 64 años que nadó de Cuba a Florida

Las historias de superación siempre sirven como motivación para las personas y es justo uno de esos relatos, que ahora ha conquistado a la audencia de Netflix gracias a su nueva película "Nyad".

La cinta está inspirada en la travesía que la nadadora Diana Nyad realizó hace tiempo y de la cual hoy te platicaremos un poco para que conozcas su gran hazaña.

¿Quién es Diana Nyad?

Diana Nyad es una atleta que a sus 64 años logró la gran travesía de nadar desde La Habana, Cuba, hasta las costas de Miami, Florida.

Su gran hazaña la convirtió en la primera persona en completar un recorrido de aproximadamente 180 kilómetros, en los que estuvo expuesta a los peligros del mar.

Además, la nadadora se destacó por su gran resistencia debido a que en su recorrido no realizó pausas para llegar a su destino.

Fue en septiembre de 2013 cuando Diana conquistó su gran misión y hasta la fecha nadie ha realizado algo igual.

¿De qué trata la película "Nyad" de Netflix?

La película "Nyad" de Netflix retrata la gran hazaña de Diana Nyad al nadar de Cuba a Florida, donde su valentía y determinación la ayudaron a enfrentar el gran reto.

Cabe destacar, que la cinta sólo se enfoca en la travesía que realizó en 2013, dejando de lado su vida personal.

La plataforma únicamente buscó retratar la forma en que Nyad se preparó para la misión y cómo enfrentó innumerables desafíos durante su recorrido en aguas desconocidas.

"Nyad" está protagonizada por Annette Bening como la nadadora y Jodie Foster como su entrenadora y mejor amiga, que la impusló a conseguir el sueño de su vida.









