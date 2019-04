¿Quién fue Jesús de Nazareth? Descúbrelo en History

La historia de Jesucristo ha sido contada de múltiples formas a través de la historia. Pero muy pocas ocasiones hemos podido conocer cómo fueron las experiencias de aquellos que le rodearon durante su vida. Con esa idea en mente, esta noche History estrena en punto de las 21:50 horas su nueva serie Yo conocí a Jesús.

Se trata de una producción que busca descifrar quién fue Jesús, contando su vida y obra, pero desde la perspectiva de quienes lo acompañaron durante su crecimiento y eminente destino. “La vida de Jesús es la historia más grandiosa jamás contada. Yo diría que no puedes entender los sucesos del mundo sin entender la semblanza de Jesús. Él es sin duda uno de los personajes más influyentes en la historia de todo el planeta”, afirma Mary Donahure, SVP de History.

Esta producción no sólo retoma historias individuales como la de la Virgen María, Poncio Pilatos, José o sus discípulos, sino que además comentarios de expertos religiosos e historiadores que exponen y cuestionan las historias plasmadas en diversos textos bíblicos.

“Me parece que contamos la historia de Jesús de una forma fresca y relevante como no había sido contada antes, con los personajes que él conoció cuando vivía; con sus padres, sus discípulos, hasta su crucifixión y muerte. Estamos contando esta historia en el momento en que él la vivió”, argumenta Mary Donahure.

A partir de ocho episodios que se emitirán desde hoy y hasta el domingo a partir de las 21:50 horas, Yo conocí a Jesús no se limita sólo a contar estas historias, sino que profundiza en la relación entre la fe y lo humano, pero sin enfatizar en alguna religión o creencia, como destaca su productor Ben Goold.

“Se trata de una historia religiosa, pero que aquí realza la historia humana con la que todo el mundo puede relacionarse. Y esa es la frescura que tratamos de hacer, trayendo a la vida a estos personajes, para entender esta historia que es muy emocional e inspiradora para la historia humana. Todos pueden disfrutarla y relacionarse”, dice.

Un ejemplo de ello es la historia de José, cuya vivencia queda plasmada en esta serie, en la que se remarca las dificultades que implicó para él recibir la noticia de que María, su prometida, se encontraba esperando al hijo de Dios, sobre todo en un contexto donde los cuestionamientos sobre la sexualidad, el embarazo y la fidelidad.

“Nunca había pensando en lo que significaba ser él y tener a alguien viniendo a decir ‘Estoy esperando un bebé y el es hijo de Dios’. Creo que eso fue impactante para él, me impresionó el saber cómo pudo reaccionar. También amé la historia de Pedro, porque se trata de una redención, algo que en particular me parece maravilloso”, recuerda la SVP de History.

Yo conocí a Jesús es protagonizada por Greg Barnett, en el papel de Jesucristo; Houda Echouafni, como la Virgen María y Cassie Bradley dando vida a María Magdalena. Además de los comentarios de expertos como la Dra. Shively Smith, de la Universidad de Boston; el profesor Mark Leuchter, de la Universidad de Temple y el padre James Martin S.J, sacerdote y autor jesuita.