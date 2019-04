Raúl Sandoval participará en la bioserie de Bronco

El cantante Raúl Sandoval El Cachanilla dio a conocer que formará parte del elenco de la serie inspirada en la agrupación mexicana Bronco, que iniciará grabaciones en los próximos días.

“Voy a formar parte del elenco de la bioserie de Bronco, pero todavía no puedo hablar mucho al respecto ni puedo decir el personaje que haré, pero sí es uno de los integrantes”, adelantó Sandoval en entrevista.

Comentó que se encuentra feliz por la oportunidad que le brindan, sobre todo porque desde niño fue apasionado de la música del afamado grupo regiomontano liderado por su vocalista Lupe Esparza.

“Quizá no soy un súper fanático de Bronco, pero me gusta como a todos los mexicanos. Sus canciones están integradas en el ‘setlist’ que oigo cuando voy conduciendo en mi auto”.

Raúl Sandoval, que saltó a la fama en 2002 durante su participación en la primera generación del reality musical La academia, de donde resultó finalista, prometió que pondrá su alma en este proyecto para no decepcionar a quienes son seguidores de los intérpretes de éxitos como Sergio el bailador y Con zapatos de tacón.

“Me estoy preparando mucho para hacer una gran actuación, ya me han estado caracterizando y me veo bien. No conocía mucho sobre la vida de Bronco, pero ahora que me he puesto a leer acerca de ellos, confirmé que son grandes seres humanos, será un honor darle vida a uno de ellos”, resaltó.

Aunque ha sobresalido como cantante de música vernácula, Raúl Sandoval también ha realizado trabajos como actor a través de telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Los Rey y Siempre tuya Acapulco, por citar algunas. En fecha reciente, también participó en teatro a través de Los 40 el musical.

Hace unos días, René Esparza, bajista de Bronco, reveló que la serie estará basada en el libro Cicatrices de un corazón Bronco, que escribió José Guadalupe Esparza y que, a través de 13 episodios, narrará el camino que Ramiro, José Luis (Choche), Javier y Lupe recorrieron para crear una de las agrupaciones más reconocidas en lo regional mexicano.

Raúl Sandoval grabó como tributo Pedro Infante el tema ¿Quién será?, que ya se puede escuchar en las distintas plataformas musicales.

“¿Quién será? es un tema muy delicado, no había querido meterlo porque respeto mucho la memoria de Pedro. Varias veces me han dicho que le rinda un homenaje grabando varias de las canciones que él interpretó, pero siempre respondo que cuando me sienta listo, le pediré permiso a Lupita Infante y al público para hacerlo”, comentó.