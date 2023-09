Quiero ser un humano valioso: Will Smith

Will Smith vive para hacer reír, y su mayor meta es "ser un humano valioso, y ayudar a la gente en este viaje tan complicado que es la vida". Así lo afirmó durante su ponencia, en el Encuentro con líderes del mundo México Siglo XXI, que ofrece la Fundación Telmex, que contó con la moderación del periodista Alberto Lati.

El actor, quien tras su arribo al escenario del Auditorio Nacional se bajó para saludar y tomarse fotos con los asistentes, destacó que para alcanzar la grandeza es necesario acercarse al camino más aterrador, pues del otro lado se encontrará el éxito que tanto se busca.

"El coraje es un valor central para construir algo en esta vida. Estar confundido y asustado es parte de ello, habrá muchas ocasiones donde no sabrás qué hacer. Mi experiencia es que cuando tienes más miedo, es el área donde más debes meterte", comentó

"El que te eé miedo y confusión, son señales de ir en esa dirección. En tus 20 o tus 30, debes tener coraje, poder fallar con confianza. El fracaso es ese lugar donde cometerás errores y no sabrás qué sucede. Pero debemos poder acercarnos a esos lugares aterradores", aseveró Mi abuela decía que Dios escondió las mejores cosas en la vida del otro lado del miedo

Aprende de sus personajes

A lo largo de su carrera Will ha interpretado a personajes destacados de la vida real, como Richard Williams (padre de las tenistas Venus y Serena Williams), el empresario Chris Gardner y el boxeador Muhammed Alí.

Sobre la experiencia de dar vida a estos hombres, asegura que lo más enriquecedor es conocer a fondo sus historias, y ver cómo lograron llegar a donde están. En su opinión, el elemento más importante que poseen es la compasión, y esa es una cualidad que todos debemos poseer para triunfar.

"Cuando hago esos papeles trato de ver dónde puedo aprender, es como una oportunidad de ponerte en la piel de alguien maravilloso y practicar cómo sería alcanzar ese nivel de grandeza", señaló el intérprete, quién recibió múltiples gritos de "te amo" entre el público, durante su presentación.

¿Qué hubiera pensado mi abuela?, se cuestiona Will Smith

Will recordó también sus inicios en la música, afirmando que desde pequeño amaba el rap, pero cuando descubrió sus dotes para la actuación, tuvo que dejar esa pasión un poco de lado, para desarrollar todo su potencial como actor.

Según platicó, sus primeros versos como rapero los escribió en un cuaderno, y un día su abuela Gigi los encontró, y le dejó una carta en una de las hojas.

"Mi abuela encontró mis rimas. En su texto decía que la gente realmente inteligente no necesita esas palabras para expresarse, ‘por favor enséñale al mundo lo inteligente que sabemos que eres’, escribió. Me alegra de que no me vio en los Oscar el año pasado, qué hubiera pensado", bromeó, refiriéndose al incidente que protagonizó al darle una cachetada a Chris Rock.

Con respecto ese episodio, el cual provocó su suspensión durante 10 años de cualquier evento de la Academia, detalló que le ayudó a comprender el valor de saberse perdonar a uno mismo, y levantarse tras una caída.

"Parte de poder funcionar en este mundo, es la capacidad de recuperarte de los tropiezos. Todos en esta audiencia, conforme avancen en el mundo, van a chocar y caer, cometer errores. Es parte fundamental de construir algo, pero deben tener la capacidad de reconocer el error y recuperarse. Perdonarse por ser humano está sobre todas las cosas".

Ese incidente, fue el detonante para alejarse durante un año de las redes sociales, debido a las críticas que recibió. Si bien reconoció que las redes son una gran herramienta para transmitir mensajes al mundo de forma instantánea, también considera que pueden ser un semillero para el odio.

La escritura lo liberó

El ganador del Oscar abordó también el proceso de escritura de su libro autobiográfico, Will, donde habla sobre su vida, y la violencia doméstica que vivió junto con su familia por parte de su padre.

Gracias a esta obra, por primera vez pudo conversar con su mamá sobre ese tema, y sanar heridas. Por ello, aconsejó a los presentes hacer el ejercicio de escribir sobre ellos mismos, pues esto brinda otra perspectiva de los hechos.

"Cuando escribes tu historia es diferente que pensarlo. Tienes que escoger palabras, te da un sentido diferente de lo que piensas y sientes. Escribiendo mi libro me pude conocer mejor a mí mismo, me encontré aferrándome a mi historia, no quería dejar ir experiencias dolorosas y todo eso.

"Usaba la energía de mi dolor para crear esta energía en el mundo y proyectar quién quería ser, era como una prisión. La historia del trauma se vuelve prisión. Escribiendo mi historia pude perdonar a mi padre, me permitió florecer y crear algo nuevo", finalizó.

Tras despedirse, y ante la ovación que recibió, Will Smith se quedó unos minutos más en el escenario, tomándose fotos con los becarios que se encontraban ahí.