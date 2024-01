Así reaccionó Ryan Gosling cuando "I'm Just Ken" ganó Mejor Canción en los Critics Choice Awards

La temporada de premios y continúa y anoche los Critics Choice Awards 2024 dieron mucho de qué hablar, pero hubo un momento que sin duda se llevó la noche.

Fue Ryan Gosling quien se volvió viral tras el anuncio de que "I'm Just Ken" se llevó el premio a Mejor Canción. El actor quedó perplejo y su reacción, que fue captada por las cámaras, le dio al vuelta mundo.

Al parecer, la celebridad no creyó que ese tema fuera a ser reconocido como el mejor de todos pues en la pasada entrega de los Globos de Oro fue Billie Eilish y su hermano Finneas, quienes ganaron dicho galardón por su emotiva balada de Barbie "What Was I Made For".

Los escritores de la canción, Mark Ronson y Andrew Wyatt, junto con Ryan Gosling, fueron llamados al escenario para recoger el premio, sin embargo, el actor prefirió quedarse entre el público ante la incredulidad de lo que estaba pasando.

Tras aceptar el galadrón, Ronson destacó la forma en que Ryan interpretó la canción durante la película, asegurando que también fue gracias a él que la gente se enamoró del tema.

"Ryan Gosling, este premio es tanto tuyo como nuestro... Hiciste que el mundo, y la audiencia, se enamorara de esta canción con tu inigualable actuación, así que gracias", dijo el escritor.

Simplesmente Ryan Gosling reagindo a "I'm just Ken" ganhando o critics choice awards de melhor música original KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/FR8gS0B1Of — Cinefilos Posting (@CinefilosPost) January 15, 2024

Barbie, la película más taquillera

Barbie se convirtió en la película más taquillera de la historia de Warner Bros, al sobrepasar con mil 342 millones de dólares en taquilla a "Harry Potter y las reliquias de la Muerte - Parte 2", según información de la página Box Mojo Office.

El título de la cinta más lucrativa de los estudios lo había tenido hasta entonces la película protagonizada por Daniel Radcliffe que logró recolectar mil 341 millones de dólares durante 25 semanas en 2011..

La película protagonizada por Margot Robbie en el papel de Barbie y Ryan Gosling en el papel de Ken ya ha batido otros récords antes, como el de la película dirigida por una mujer en solitario más lucrativa de la historia.