Reconocen legado de la Lucha Libre en Comic Con at Home

Como parte de las actividades de la Comic Con at Home, representantes de la lucha libre mexicana ofrecieron un panel en el que reconocieron y hablaron sobre la historia, tradición y legado de este deporte de contacto tan popular en México.

Salvador Lutteroth, director de la Arena México, explicó que la historia de la Lucha Libre comenzó con su abuelo homónimo, quien en 1933 regresó de Texas a nuestro país comenzó a crear un espacio para que los luchadores pudieran presentarse, conocido hoy como la Arena México.

“En su afán de mejorar el medio y sus recursos para mantener a su familia se encuentra con una invitación años atrás y presencia un evento de lucha libre donde hay luchadores mexicanos con Estados Unidos y esto detona en él el ánimo de probar en este nuevo campo. Su acierto, considero que fue uno desarrollar talento en México”, explicó Lutteroth.

Gossip Superman lucirá el emblemático traje negro en la próxima Justice League

Mantener vigente el legado tanto del deporte como de los competidores ha sido trabajo del Museo de Lucha Libre Mexicana, que se ubica en Tijuana. Y es que Mauricio Limón, encargado de este lugar, se ha dedicado a recolectar tanto máscaras como otros elementos conmemorativos de la lucha libre.

La inquietud por crear un espacio de este tipo, dijo, viene desde su infancia. Pero el deseo se avivó cuando en 2010 fue invitado a una reunión de coleccionistas donde “platicando con los demás sobre las colecciones de otros compañeros, sale la triste plática de que (los luchadores) fallecen y sus cosas se pierden, van a la basura o se regalan. Y todo es esfuerzo de uno desaparece”.

El Museo de Lucha Libre Mexicana, señaló, ha servido para preservar estos materiales únicos, pero también para que los turistas conozcan más sobre esta actividad. “Es satisfactorio cuando viene gente de otros países que no conoce la lucha libre y ven este museo en internet. Cuando se les explica lo que es la lucha libre, se quedan impresionados de la gran cultura que hay. Hemos llegado a muchas fronteras en corto plazo”, explicó.

Durante la plática que fue moderada por Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en la Ciudad de San Diego, el luchador profesional Rey Misterio reconoció que la lucha libre ha dejado todo un legado cultural, sobre todo en nuestro país: “Este es el único país que tiene el legado de la herencia de las máscaras, de portarlas, de darle vida a los personajes de cualquier tipo de índole”.

Sin embargo, Rey Misterio lamentó que actualmente las autoridades de la Lucha Libre Mexicana “han dejado mucho qué desear”, en la preservación del deporte. “Muchas veces ha recaído en esa posición (de autoridad) en gente no preparada, que no está comprometida con el deporte de la lucha libre, gente que de alguna manera se ha eternizado en las pociones y no aporta nada nuevo”.

El luchador dijo que en los últimos años esto se ha hecho notar por algunos sucesos tráficos que han ocurrido durante las peleas: “Estamos viendo mucha gente que ha fallecido en el cuadrilátero por falta de preparación, por no estar con gente calificada para que los prepare como luchadores”, concluyó.