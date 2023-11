Recuerdan a los muertos con humor en Maratón de comedias con cumbia y cena

“La muerte no es una extinción”, dice el actor Darío T. Pie, quien con su personaje La Roña y al lado de las actrices Susana Alexander y Majo Pérez, presenta Maratón de comedias con cumbia y cena, que se llevará a cabo el 11 de noviembre en el Salón La Maraka, en honor a los muertos.

“El objetivo es transmitir la idea de que la muerte no existe como la concebimos, como una desaparición, no es una extinción sino que simplemente es dejar el cascarón que es a lo que le tenemos mucho apego y con el cual nos identificamos plenamente pero en realidad no es así”, dice en actor en entrevista.

“El cuerpo es un vehículo momentáneo, claro que implica muchas cosas porque se ha vivido una vida en la que se han entablado relaciones, vínculos, apegos, proyectos que pueden cumplirse o no y eso es determinante para el alma, pero el cuerpo se va y el alma prevalece”, afirmó Darío T. Pie en entrevista.

Susana Alexander presentará A mí la muerte me pela los dientes, un espectáculo integrado por distintos textos, desde poemas en náhuatl hasta escritos de Santa Teresa de Jesús; su objetivo será hacer reír.

En el monólogo Que no se culpe a nadie de mi muerte, del autor mexicano Humberto Robles, Majo Pérez da vida a cinco personajes mediante los cuales explica por qué quiere acabar con su vida.

La Roña criticará distintas problemáticas sociales con el show Más viva que nunca. “El personaje ha derivado como una especie de informante desde su perspectiva de mujer élite, conocedora de secretos, poder y los mundos influyentes; en base a eso voy a abrir preguntas utilizando la improvisación y la comedia y elementos que ya tengo trabajados como parte de mis rutinas.

“El tema es la trascendencia del alma, es el pretexto para hablar de lo que hay detrás del velo de la muerte, pero con humor”, expresó el actor.

El actor aseguró que es posible que también se aborde el actual desastre de Acapulco, tras el paso del huracán Otis. Podrían, incluso, señalar el comportamiento de las autoridades frente a esta problemática, siempre y cuando el tema sea propuesto por el público.

Además del festejo del Día de Muertos, también se celebrarán los 30 años de Bitácora Cultural, una empresa de promoción y periodismo.