¿Reemplazan a chef Benito? Él es el nuevo juez de MasterChef México

MasterChef México está cada vez más cerca y poco a poco se van revelando más detalles acerca de la nueva temporada, esta vez se dio a conocer quién será el cuarto juez que calificará, junto con los chefs Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera, los platillos de los cocineros.

Se trata del chef mexicano, José Ramón Castillo, considerado como uno de los mejores chocolateros en el mundo, y quien también ha participado en diversas temporadas en MasterChef como invitado especial.

En entrevista para el programa Ventaneando, José Castillo dijo que una nueva etapa en el programa de cocina se acerca, pues los participantes que vayan a etapa de eliminación tendrán que cocinar postres, sin embargo, explicó que su papel no será regañar a nadie, sino guiarlos.

🙋🏻‍♂️Ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo 14 de julio, en @MasterChefMx . Los espero!!!



Foto vía Azteca Tv. pic.twitter.com/tmRt0hYT7T — JoseRa Castillo (@JoseRaCastillo) 5 de julio de 2019

“Mi papel nunca va a ser regañar a nadie, como decimos en la cocina ‘ya ponchaste una llanta, no van las tres más’, entonces sí decirles te salió mal en esto pero para la próxima tienes que arreglarlo de esta forma, utiliza mejor estos ingredientes. Es más como una guía, no tanto regaño, sí es una llamada de atención de que si ya vas muy arriba no bajes, sigue hacia delante".

Asimismo explicó que esta nueva parte en MasterChef descontrolará a muchos. “Viene una nueva parte que a todos los descontrola mucho que es el postre en la eliminación, todos cocinan por amor pero no tienen esa disciplina de pesar, de saber los tiempos de las cocciones ".

Mientras que Anette Michel, quien será la conductora del programa, dijo que esta nueva etapa va a ser una “bomba", y sostuvo que los cocineros tendrán que demostrar que saben hacer postres, pues "es un reto que había faltado en temporadas pasadas".

Un nuevo juez le dará sabor a la cocina más famosa de México… 😁 ¡Bienvenido a la familia #MasterChefMx, chef @JoseRaCastillo! 🍴🔥



¿Están listos para LA REVANCHA? 😱 pic.twitter.com/0siYoaBhWL — MasterChef México (@MasterChefMx) 5 de julio de 2019

Mientras que en el proceso de selección de los participantes de MasterChef La Revancha, Annete indicó que se hizo una evaluación de los cocineros que habían participado, y además se consultó si estaba dispuestos a entrar a este "universo complicado".

"Ya conocían los niveles de cocina de cada uno, algunos pudieron, otros, vamos a ser sinceros han pasado cuatro años, han cambiado su vida, algunos ya tenía un negocio que no podían desatender durante los meses de las grabaciones, entonces se hizo una evaluación de la gente que sabe de televisión y de la gente que estaba dispuesta a entrar nuevamente a este universo complicado".

MasterChef México se estrenará el 14 de julio con una competencia de campo, y será transmitido por TV Azteca todos los domingos.