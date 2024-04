Zopi tenía una amabilidad infinita: así reaccionó Reggaevolución a la muerte del músico

El programa Reggaevolución de la estación Reactor 105 reaccionó a la muerte del músico y locutor Gerardo Pimentel, también conocido “Zopi”, fundador de la banda de reggae "Los Rastrillos", quien murió este lunes 8 de abril.

Desde sus redes sociales, el programa que difunde este género musical desde hace 28 años, dedicó unas palabras para Zopi, quien además fue fundador del Faro Oriente, donde también daba diversos talleres.

"Zopi fue una persona increíblemente cariñosa, de una amabilidad infinita y un artista extraordinario. No ha dejado un vacío, más bien, ha llenado los corazones de tod@s quienes lo conocieron y ha aportado muchísimo a la cultura de nuestro país", detalló el programa de radio.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios dedicados al músico, quien días atrás había detallado que la leucemia meloide que padecía, había regresado a su cuerpo pese a diversos tratamientos.

"Desafortunadamente la enfermedad no me ha dado tregua. Debido a mis defensas bajas contraje influenza y luego neumonía, pero logré superarlas. Y hace diez días empecé a tener fiebres de hasta 39 grados y además he necesitado transfusiones de sangre y plaquetas", detalló Zopi en las redes de Reggaevolución.

Debido a que Gerardo Pimentel invirtió todos sus recursos en su trasplante de médula ósea, diversas bandas organizaban conciertos para que el total de lo recaudado lo destinaran a apoyar a Zopi con la finalidad de que pudiera costear sus tratamientos.

A los conciertos, se sumó la iniciativa de la banda Yucatán a Go Go, quienes vendieron los dibujos originales del video Ajotzilla con la finalidad de que todo lo recaudado se destinara a pagar la cuenta del hospital en el que estaba internado Zopi.

Ante su muerte, los integrantes de la banda reconocieron que Gerardo Pimentel "Zopi" siempre fue muy amable y una persona que los apoyaba.