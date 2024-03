Ceci Bastida, comprometida con los migrantes desde sus inicios en Tijuana No!

Para Ceci Bastida, su nueva producción Everything taken away “está inspirada en historias de migrantes y no sólo de aquellos que cruzan la frontera de Estados Unidos, sino de los de todo el mundo. Cuenta que es un homenaje a ellos, aunque no todas las canciones hablen de eso, pero sí la mayoría.

La artista nacida en Tijuana, tiene ya 35 años de carrera musical y activismo. Asegura que su compromiso con la causa de los migrantes resuena en cada nota de su música y en cada palabra de sus acciones.

Desde sus inicios en la banda Tijuana No!, Ceci ha utilizado su plataforma para abogar por los derechos de los migrantes. Con letras poderosas y melodías contagiosas, no sólo cautivó audiencias con su música, sino que también transmitió mensajes de justicia social y solidaridad en canciones como “Gringos Ku kuxclanes” y “Borregos kamikases”.

Luego, en sus discos solistas, en canciones como “Hecho en América” su música habla de aquellos que buscan romper barreras por una vida mejor. En todos ha llevado consigo el mismo espíritu de activismo y compromiso social, explorando temas que van desde la política hasta la identidad, siempre con un enfoque en las experiencias de los migrantes y las comunidades marginadas.

Además ha colaborado con organizaciones que brindan apoyo directo a los migrantes en su travesía hacia Estados Unidos, y participado en conciertos benéficos, campañas de concientización y proyectos de ayuda humanitaria, todo con el objetivo de hacer visible la difícil situación de los migrantes y de brindarles el apoyo necesario para enfrentar los desafíos que enfrentan en su camino.

En un momento en que el debate sobre la inmigración y las políticas fronterizas divide a las naciones, la artista nos recuerda la importancia de la empatía, la compasión y la solidaridad





La cantante destaca que este es un momento complejo para los migrantes debido a la prominencia de algunos líderes políticos:

“La bandera de Trump es contra los migrantes, él quiere cargar con esa bandera, no quiere ser como este presidente (Biden) que está haciendo algunos cambios en favor de los migrantes. Todo es por el poder y tristemente, los que salen afectados son toda esta gente vulnerable que viene acá, viviendo en peligro, y en realidad tienen que venir aquí por protección. Así que digamos que el panorama no se ve muy prometedor”, lamenta.

Su nuevo disco, "Every thing taken away" salió a finales de 2023 / Cortesía: Altafonte

La situación en México

Ante el aumento de migrantes de países al sur de México, la oleada de migrantes haitianos y la gentrificación en algunos puntos del país, Ceci comenta:

“Ese siempre ha sido el tema. Siempre decimos que en Estados Unidos tratan muy mal a los mexicanos. Y luego te das cuenta de que en la frontera de México con Guatemala pasa algo muy parecido: Los agentes de migración son muy violentos. Y lo que está pasando en especial en la Ciudad de México con la llegada de tanto estadounidense, es un tema que me parece diferente, porque yo creo que es un poco válido que la gente se queje porque los dueños de edificios, de departamentos y demás, están decidiendo convertir todo en Airbnb para sacarle más lana y la gente que realmente tiene necesidad de una vivienda ya no puede pagar esos precios”.

Siempre decimos que en Estados Unidos tratan muy mal a los mexicanos. Y luego te das cuenta de que en la frontera de México con Guatemala pasa algo muy parecido

“En muchos casos -continúa- no digo que siempre, pero los estadounidenses van para aprovecharse de los precios baratos. Además, hay esa idea de que todos tienen que adaptarse a ellos. Y entonces todo el mundo tiene que hablar inglés, que tener el menú en inglés, etcétera… El resto del mundo tiene que adaptarse a su manera de ser… Y también pasa que cuando el americano se va a Europa o a otro país, lo llaman “Ex-pat”, no migrante y esa es una distinción, como si fueran migrantes de otra categoría”.

En un mundo cada vez más conectado, Ceci Bastida nos recuerda que nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para apoyarnos mutuamente / Foto: Salvador Ochoa

Una época de odio

La artista señala que actualmente estamos viviendo un odio exacerbado, el cual se ve potenciado por las redes sociales:

“Yo me doy cuenta de que hay odio por todos lados. En México también hay una polarización extrema con la política, con el presidente, mucha gente lo defiende a capa y espada, y mucha lo detesta. Es un momento raro. Yo creo que eso está pasando en muchos países. Pero sí, parece que ahora se vale odiar a todo el mundo, es un fenómeno de masas. Hay estos lugares donde la gente se pone a odiar y a atacar y me parece horrendo”.

“No somos tan distintos -agrega-, a lo que me refiero es a que al final del día todos queremos vivir una vida digna donde no nos falte nada, donde tengamos una comunidad, donde tengamos una familia que nos quiera y donde podamos hacer lo que queremos, dedicarnos a lo que queremos, tener acceso a salud, es algo a lo que todos deberíamos de tener derecho”.

La artista piensa que vivimos en una época de odio, principalmente fomentado por las redes sociales y la polarización política / Foto: Salvador Ochoa

¿Crees que el arte nos ayuda a sentirnos mejor ante este panorama?

Sí, el arte es un reflejo de lo que estamos viviendo. Pero no todo el mundo tiene que escribir sobre eso. Hay gente que escribe canciones de amor y lo hace de una manera espectacular. Eso también nos hace bien, creo que durante la pandemia también nos dimos cuenta de que la música, entre otras cosas, fueron las que realmente nos ayudaron a mantenernos mentalmente sanos. A mí me nace hablar de las cosas que yo veo porque me apasionan.

Cuando era adolescente conectaba con los grupos que hablaban de cosas que a lo mejor yo no conocía bien, pero me daban ganas de aprender más. Por ejemplo, “Spanish Bombs”, de The Clash, sobre la dictadura de Francisco Franco, fueron cosas que me abrieron los ojos, y que me permitieron ver más allá de lo que veía a mi alrededor. Me encanta que la música tenga ese poder, si bien esta no va a cambiar al mundo, definitivamente es una parte importante también.

Sobre la industria musical, Ceci Bastida apunta: “Las plataformas pagan una miseria, creo que ya todos lo sabemos. Entonces, a menos que seas Olivia Rodrigo o Taylor Swift, no vas a ganar tanto, y es una lástima porque es difícil vivir de la música, siempre fue difícil vivir de la música… Ahora hay mucha música todo el tiempo, lo cual es genial, pero es difícil sobresalir de entre tanta gente. Todos estamos haciendo lo que podemos”.

¿Y cómo se sobrevive sin entrarle al reggaetón?

“¡Híjole! Pregunta complicada. Yo no le tengo el odio que le tiene la gente al reggaetón. O sea, no lo escucho todo el tiempo, porque hay cosas que me parecen muy repetitivas y otras muy parecidas, pero hay cosas que me parecen buenas. No quiero juzgar a nadie, porque también entiendo esa necesidad de sobrevivir y a veces la gente tiene que hacer ese tipo de cosas para poder vivir de lo que hace. A mí me cuesta trabajo, porque me hace mucho ruido internamente y si no eres tan honesto con la música que tú haces, creo que se transmite también. Me hace ruido porque a mí no me nace”.





En un momento en que el debate sobre la inmigración y las políticas fronterizas divide a las naciones, Ceci Bastida nos recuerda la importancia de la empatía, la compasión y la solidaridad y nos invita a mirar más allá de las fronteras artificiales que nos separan y reconocer nuestra humanidad compartida





Su compromiso con los migrantes es un recordatorio poderoso de que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto, sin importar de dónde vengamos o a dónde vayamos. En un mundo cada vez más conectado, Ceci Bastida nos recuerda que nuestra fuerza radica en nuestra unidad y nuestra capacidad para tender la mano y apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad.

Ceci Bastida estará en el Vive Latino 2024, presentando su nuevo disco Everything taken away, que salió en octubre de 2023.