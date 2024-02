[Entrevista] Diamante Eléctrico no quieren mirar hacia atrás

Diamante Eléctrico no parece ser una agrupación que se duerma en sus laureles. Aún no parecía terminar el ciclo de vida de su último disco, Leche de Tigre (2023), cuando la banda ya está de regreso con una nueva grabación, titulada Malhablado.

Sobre esa nueva producción y el hecho de que hayan dejado pasar tan poco tiempo entre esta y la anterior, el guitarrista Daniel Álvarez comenta:

“Siempre hemos sido muy rápidos para hacer música y lanzarla. En Colombia las bandas duraban poco tiempo, y nosotros dijimos que no, que para eso hay que estar muy activo y hacer mucha música; la idea era hacer muy buena música, con buenos discos que duren y perduren, estar activos, lanzar, tener muy buena factura y estar a la altura de lo creativa y lo voraz que es la gente para consumir lo que hay allá fuera”.

La banda colombiana ha tenido grandes logros en su carrera de 12 años, entre los que destacan haber conseguido varias nominaciones y ganar cinco Grammy Latino, así como dos premios como mejor banda revelación.





A lo largo de este tiempo, la banda ha lanzado varios álbumes que han sido críticamente aclamados por su calidad y originalidad. Temas como “Amanecer”, “Nos Rompemos Igual” y “Hacia La Noche” se han convertido en himnos para oyentes que buscan en la música ecos de su propia búsqueda de identidad y libertad.

Y aunque actualmente la música que domina en Latinoamérica es la llamada música urbana y el reguetón, el grupo ha sabido mantenerse fiel a sus raíces rockeras, experimentando con sonidos y colaboraciones que enriquecen su propuesta, sin alejarse de la esencia que los caracteriza.

El impacto de la banda se ha sentido no sólo en la música, sino también en su capacidad para conectar con el público a través de letras que hablan de amor, desamor, crítica social y la cotidianidad envueltas en melodías potentes y arreglos meticulosos.

¿Pero cómo logra una banda colombiana mantenerse alejada de estilos tan dominantes como la música urbana y el reguetón?

“Nos mantenemos tercos, rápidos y audaces. Porque no hay otra forma de hacerlo. Tenemos respeto por todos los géneros, pero le hablamos a la gente que le importa que le hablemos, es la única forma de sobrevivir. Seguimos nuestra evolución natural. Somos una banda que siempre está en constante cambio y buscando nuevas sonoridades, que se autoproduce y que hace sus propios discos, buscamos un sonido muy específico. Si te das cuenta, los primeros tres discos tienen un sonido más garagero y los últimos tres están más orientados hacia el groove, y eso se ha convertido en una punta de lanza para hacer música con contenido y letras que nos representen”.

Su relación con las nuevas tecnologías

Sobre las nuevas tendencias, como el uso de la Inteligencia Artificial, Juan comenta:

“Yo creo que estamos sobreanalizando esa tendencia de la música generada por Inteligencia Artificial, y creo también que todo se termina incorporando a nuestras vidas, que vamos usando y aprovechando la tecnología. Podemos decir que bienvenida la IA que se ha utilizado para rescatar cosas, para devolvernos por ejemplo a los Beatles y darnos nuevas canciones, pero no es bienvenida la IA que reemplaza el proceso artístico. Creemos que como todo, será una corriente más”.

En el año 2012, cuando esta banda se fundó, las plataformas de distribución de música estaban en plena transformación, como recuerda Galeano:

“Somos amantes de la música, es nuestra vida, nuestro trabajo y también nos movemos con los tiempos. Hace 12 años cuando empezamos, el consumo era diferente; las plataformas estaban empezando y el CD estaba terminando su ciclo, pero ahora es un momento muy raro porque la sobreexposición y sobreoferta es absurda, la manipulación de las plataformas y la industria es demasiada, es algo que en algún momento debe implotar (porque) los músicos son los que resultan más afectados, todos buscan cambiar y estar en un buen trabajo, vivir de ello. Nosotros estamos en la música y creemos en hacer discos cuando ya nadie cree en eso”.

Una de las quejas recurrentes de muchos artistas es que se recibe muy poco dinero por cada reproducción en las plataformas de streaming y en aquellas que deben pagar derechos, como lo hace TikTok. De hecho, este año Universal sacó todo su catálogo de ese espacio de videos cortos, por lo que muchos videos quedaron silenciados, en lo que se leyó como una forma de protesta contra la poca paga.

“Nunca estaremos conformes con lo que se paga por la música, nosotros quedamos en un lugar absurdo con respecto a las plataformas. Es una situación absurda, porque si hacemos una analogía, esto es como si ganáramos la Copa América cada año, siendo futbolistas de élite, pero no podemos vivir de esto porque es absurdo lo que pagan las plataformas y los tiktoks y todos. Si esto fuera una venta de zapatos, ya habríamos cerrado desde hace mucho”, comentan.

¿Se sumarían a un movimiento de protesta, como el de los guionistas en Hollywood, en 2023?

“Claro, por supuesto, estamos esperando que suceda, no creemos que pase mucho hasta que jugadores pesados de la industria alcen su voz. Es muy importante que sean los grandes quienes lo hagan, porque si cinco de los grandes alzan la voz, pasará algo, es muy cierto eso que se dice de que diez por ciento de los músicos tienen el 90 por ciento del revenue de las plataformas, y es importante, porque si sólo los independientes hacen el movimiento, no harán mucho ruido”.

Antes de concluir, Galeano comenta que por el momento no tienen pensado hacer un disco recopilatorio.

“Nosotros no somos muy fan de mirar hacia el pasado, aunque no quiere decir que en el futuro no hagamos alguna recopilación por los 20 o 25 años del grupo, pero por el momento no… Lo que sí te puedo decir es que sí tenemos discos en vinilo, y que también el siguiente disco tendrá vinilo, porque a nuestros fans les gusta.

El disco Malhablado sale el 14 de junio, aunque ya salió el sencillo de este material, que es más lo-fi y como ellos dicen, tiene más groove.

“Aunque muchas bandas dicen eso, te puedo afirmar que este es el mejor álbum que hemos hecho hasta ahorita, porque tiene una personalidad rampante, una personalidad que logramos y veníamos intentando hace mucho”.

Sobre su relación con México, Juan apunta:

“Estuve viviendo en México casi seis años y dos integrantes de la banda acabamos de regresar (a Colombia), pero uno de nosotros se quedó a vivir allá… Nuestra relación con el país es de haber caminado sus calles, de comer su comida, de tener muy buenos amigos y de hacer vida allá. Ahora nos emociona volver al Vive Latino 2024, un festival en el que no estamos desde 2017, pero también estaremos en Puebla, Xalapa y Guadalajara”, concluye.