[Entrevista] Metric vuelve a dar conciertos en México; celebran veinte años de Old World Underground

La segunda parte de Formentera, la más reciente producción de Metric, tiene tintes melancólicos, notas y acordes en los que se siente una tristeza que emana de algún lugar. Emily, la vocalista de la banda, nos cuenta:

“Trabajamos en estas 18 canciones durante, tres años y es en gran medida un solo trabajo, pero no nos pareció correcto publicarlo todo a la vez. Realmente queríamos sorprender a la gente, así que no anunciamos que serían dos álbumes. Queremos que la gente lo disfrute como una obra de arte completa”

Y agrega: “No es una coincidencia, trabajamos tres años en Formentera, sabemos lo que pasó estos tres años: la pandemia; no se puede negar el efecto que tuvo en nuestro proceso. No podíamos viajar, no podíamos trabajar, no podíamos ver a nuestro baterista y bajista. La frontera estaba cerrada. No podían venir y todo era muy incierto. Tuve amigos que murieron.

"Fue muy desafiante, pero la idea era que simplemente queríamos hacer algo tan grande y hermoso que fuera este escape sonoro para personas como nosotros que simplemente no pudimos ir a ninguna parte, no pudimos hacer nada más. Fue entonces cuando surge la idea, que es simplemente dejar que se reproduzcan los álbumes y ahora que ambos están listos, es como ver una película. Simplemente cerrar los ojos e idealmente procesar un montón de emociones que tal vez sea necesario expresar”.

La banda canadiense se presentará el 21 de noviembre en la CIudad de México y en Monterrey el 22 de noviembre, a 20 años de la aparición de su primer disco Old World Underground que marcó un magnífico debut para los originarios de Toronto, quienes se han presentado en incontables ocasiones en nuestro país, lo que les ha ganado una gran cantidad de seguidores, quienes corean en cada concierto canciones como Black Sheep, Help I’m Alive, Gimme Sympathy o Combat Baby, de su citado primer álbum.

Metric no siempre suena igual, y como una banda que ha evolucionado a lo largo de estos tiempos, tiene distintas influencias, incluso es difícil clasificarlos, al grado que en algunas plataformas los ubican como “metal”, otras como “electrónico” y otros más como “pop contemporáneo”.

Le preguntamos a Emily a qué suena Metric, y contesta: es gracioso porque nuestra broma es que nuestro género no tiene género, y ahora que cumplimos 20 años, si escuchas la primera canción de ese primer álbum, es casi como Doom Scroller (canción de su más reciente álbum, Formentera), es como si estuviéramos tratando de hacer algo como Doom Scroller desde hace 20 años con múltiples secciones y diferentes sentimientos, temas líricos inusuales. Si tuviera que elegir un género podríamos decir que es como dance rock o algo así pero, ante todo, siento que siempre estamos experimentando y tratando de encontrar formas de hacerlo. Hacer sonidos que se conecten con cómo se sienten las personas.

En 20 años de existencia, Metric ha pasado por momentos en la industria musical, que han supuesto grandes cambios y retos, como la aparición de los formatos digitales, el nacimiento, y decadencia de los reproductores, así como la del CD, la reaparición de los viniles, y el cambio drástico que significó para las disqueras.

La vocalista explica “nosotros somos una anomalía en muchos sentidos. Cuando pensamos en los cambios que hemos visto, al comienzo de nuestra carrera, cuando estábamos luchando bajo la muy estricta realidad de los sellos discográficos. El mayor obstáculo para todos fue la distribución. Por eso necesitabas un sello discográfico. Nadie jamás escucharía tu música sin este componente, y ahora si estás empezando ahora, lo único que tienes seguro es la distribución. Todos tienen distribución. Si alguien sabe que existes o no, es cuestión aparte. Ese fue un cambio importante”.

“Nosotros nos la pasamos grabando en CD-RS nuestro primer álbum, que se llamaba Grow Up and Blow Away, pero tuvimos que archivarlo. Entonces tuvimos que empezar de nuevo todo. Y eso fue lo que ocurrió cuando formamos la banda con Josh y Jules y luego nuestro primer álbum oficial fue Old World Underground. Pero todas las canciones que estaban en Grow Up y Blow Away, las estábamos grabando en CD y de hecho tenía todo un sistema anterior a iTunes, donde teníamos nuestra pequeña lista de correo electrónico de personas que nos daba su correo en los shows, pedían las canciones que querían y les hacíamos un CD”.

Sobre las plataformas de streaming, comenta: Pero, ya sabes, y no sé, todo el mundo se siente tan apasionado por la cuestión de las plataformas de streaming, y es realmente muy difícil.

Por un lado, siento que es bastante sorprendente que para una banda como nosotros cualquiera que esté interesado pueda ver nuestro catálogo completo, pueda ver nuestros shows, pueda descubrir todo lo que quieran saber y saber que existimos.

Antes eso no estaba allí para artistas como nosotros, incluso si estabas en un sello y una distribución y tu vinil se agota sin que fueras grande ni famoso, no se reimprima. Entonces simplemente no habría ningún registro. Estamos en una muy buena situación porque somos dueños de nuestra propia música, que es rara y difícil. Nunca tuvimos marketing global, a nadie incentivado para promovernos de esa manera. Pero también tenemos lo mejor que existe, que es nuestra autenticidad y nuestra propia música.

¿Y qué opinas de utilizar inteligencia artificial para crear música?

“Creo que yo estaría muy emocionada si pudiera usarla para simularme a mí misma, quizá sería genial, generar un montón de canciones basadas en mis propio repertorio, controlar el algoritmo para no repetir algunos temas, pero no me gustaría ver a alguien más generando estas canciones y beneficiándose de mi alma, así que creo que es necesaria la protección de derechos, actualmente las huelgas de guionistas y actores en California tiene que ver con eso, con la propiedad intelectual. Las posibilidades pueden ser aterradoras, por eso espero que haya legislación”.

Emily se emociona de venir a México para los conciertos que darán en la Ciudad de México y Monterrey, en los que “estamos haciendo algo especial en torno al lanzamiento del nuevo álbum y el 20 aniversario de Old World Underground, pero para nuestros shows en México, simplemente daremos un gran espectáculo. Tocaremos canciones de todos los discos y será una gran fiesta. Va a ser genial, los invito a que vayan”.





Aunque los 20 años de su primer disco y 25 de formar la banda son un gran pretexto para alguna reedición, la vocalista de Metric aclara que aún no lo saben, “es gracioso porque somos muy prácticos, tenemos que ser nosotros mismos los que dirigimos la empresa y estoy muy involucrada en todas las obras de arte, las imágenes, la narrativa. Pero a veces, ya sabes, vemos un correo de que están haciendo vinilos nuevos, eso sería genial. Alguien podría estar reeditándolo, pero en realidad no lo sé. Es posible. Sé que estamos haciendo todo tipo de colores increíbles de vinilo y en eso he estado muy involucrada”.

Para cerrar la entrevista, Emily habla sobre Formentera, una isla española en el mediterráneo que le da nombre a sus más recientes producciones (Formentera y Formentera), “yo había ido una vez, pero más que nada, es algo muy simbólico. Lo soñamos mucho mientras hacíamos el disco; pienso que es un lugar hermoso, pero ahora siento que debería encontrar mi próxima Formentera”.