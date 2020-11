Regina Murguía celebra la vida a través de sus raíces

Desde pequeña, Regina Murguía mantuvo una relación muy cercana y amorosa con su padre, Armando Murguía Ruíz, quien falleció cuando ella tenía 20 años de edad. Pese a no estar con él físicamente, siempre lo tiene presente en sus recuerdos, sobre todo en estas fechas. A medida que se acerca el Día de Muertos, recuerda pasajes de su niñez cuando viajaban en familia por el estado donde creció.

"Mi papá era amante de México y de las tradiciones de los Pueblos Mágicos. Precisamente por eso nos mudamos a Morelia cuando yo tenía un año de edad, él nos paseaba mucho, íbamos a Pátzcuaro y a otras ciudades donde nos acercamos a todas esas tradiciones espectaculares, y veíamos a la gente que acudía a los panteones. Los pueblos en Michoacán son muy pintorescos, siempre llenos de Cempasúchil, de pan de muerto, ahí se vive esta festividad de una forma muy peculiar", platicó.

Regina celebra que en la cultura mexicana la muerte se vea como una forma de honrar la vida que las personas tuvieron en la Tierra, ya que en lugar de tristeza considera que brinda esperanza. Además, reúne a las familias completas, incluyendo a quienes ya no están.

“Es precioso el pensar que cuando perdemos a un ser querido, parte de esta Tierra hacia un mundo mágico y divino, lleno de flores y amor. El pensar en esa posibilidad me pone la piel chinita, creo que no hay un mexicano o un latinoamericano que no se sienta conmovido ante este escenario”.

Aunque la cantante recuerda a don Armando todos los días, cada año coloca un pequeño altar con su fotografía, ya que asegura es una manera de estar más cerca de él durante la noche de muertos, y sentir su presencia.

“Me parece una forma bonita de ver la muerte, es parte del folclor mexicano y el amor a nuestros seres queridos. Quiero ponerle una pequeña ofrenda a mi papá, con su mezcal que tanto le gustaba, y aprovechar la fecha para compartir con él y sentir que estamos comiendo juntos”.

Como parte de los festejos de noviembre, Regina presenta el estreno de Coco a través de Platinum (bloque cinematográfico de Azteca 7), para el cual grabó una cápsula cantando una versión ranchera del tema La llorona. Esta fue la primera vez que experimentó con este género, y se siente muy satisfecha con el resultado.

“Para mí fue maravilloso, ya de por sí la canción te eriza la piel y al cantarla me transformé, le puse todo mi corazón, amor y entrega. Es una técnica completamente diferente al pop en cuestión vocal y es increíble haberlo logrado”, subrayó.

Aunque se mantiene unida con el resto de sus compañeras de JNS, adelantó que en un futuro le encantaría emprender un proyecto como solista, e interpretar otros géneros musicales.

“Me gustaría experimentar en la música más allá del grupo, he querido hacer música propia desde hace mucho tiempo, y con esta experiencia de grabar un tema mexicano, me di cuenta de que definitivamente me gustaría probar en géneros como el urbano y el ranchero”, finalizó.

El estreno de Coco se transmitirá por la señal de Azteca 7 este 1 de noviembre a las 21:45 horas.