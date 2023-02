¿Rihanna está embarazada? La incómoda pregunta que dominó el show del medio tiempo?

La presentación de Rihanna durante el medio tiempo del Super Bowl terminó con la expectativa que generó en las últimas semanas, sin embargo la conversación sobre el show terminó dominada por si la cantante de Barbados está embarazada.

La intérprete de "Diamonds" y "Umbrella" salió al campo del State Farm Stadium con un mono rojo abierto hasta la cintura, el cual dejaba ver su vientre abultado.

De inmediato a través de redes sociales se comenzaron a llover los comentarios sobre si Rihanna está embarazada de nueva cuenta, ya que en mayo de 2022 dio a luz a su primer hijo.

Otro de los factores que contribuyó para alimentar las especulaciones de los espectadores del show fue el hecho de que la cantante se movió muy poco durante su presentación, pese a que algo que la caracteriza son las coreografías con las que acompaña los temas que interpreta.

Foto: AFP

Redes sociales explotan por presentación de Rihanna en el Super Bowl

De inmediato en redes sociales comenzaron a circular los memes sobre la especulación que desató la apariencia de Rihanna durante el medio tiempo.

Por otro lado, la discusión sobre un posible embarazo de la cantante provocó también un intercambio en redes sobre las opiniones dirigidas al cuerpo de otra persona.