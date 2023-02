Una fan más: Serena Williams ya está esperando el show de Rihanna en el Super Bowl

Serena Williams, una de las tenistas más grandes de la historia, acaba de hablar por todos los fans en redes sociales que no estamos viendo el Super Bowl por el partido.

La campeona de 23 Grand Slam comentó en su cuenta de Twitter estar lista y emocionada para la presentación de Rihanna en el medio tiempo de la NFL.

The Countdown to @rihanna has begun 😍😍 — Serena Williams (@serenawilliams) February 12, 2023

Esta no será la única aparición de la tenista estadounidense en el Super Bowl, pues participó en un comercial para la casa francesa de coñac, Rémy, el cual se estrenará en el partido.

En el anuncio, filmado en el PGA National Resort en Palm Beach Gardens, Williams ha dado su opinión sobre un famoso discurso de la película "Un Domingo Cualquiera".

En el comercial, Williams inspira a un equipo y a los espectadores para que superen sus dudas y luchan por sus metas, demostrando que el éxito no se puede lograr solo, sino como parte de un equipo colectivo.

Fans no esperan para ver a Rihanna

La tenista no es la única que está a la expectativa del show de Rihanna, pues fanáticos, no necesariamente de la NFL, ya están ansiosos del espectáculo del medio tiempo.

Pendiente del contador en el tele para ver a Rihanna #SuperBowl pic.twitter.com/FbpPv9f2KF — vlad (@vladsagot) February 13, 2023 Quiero una Rihanna pic.twitter.com/77AGX6uKa7 — Gabriel (@Gabrielcapay) February 13, 2023 Ya llevo 10 minutos viendo esto, a qué hora sale Rihanna?? pic.twitter.com/mcRzX1qqu5 — Betzy your Acid Bath Princess Of The Darkness (@betoguevara20) February 13, 2023

La duración aproximada de un show de medio tiempo en un Super Bowl es de 13 minutos, por lo que los artistas deben elegir bien su selección musical para abarcar en dicho tiempo sus grandes éxitos.