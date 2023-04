"México, tienes para siempre mi corazón": Rosalía agradece a fans por concierto en Zócalo

La cantante española Rosalía sabe que su concierto en el Zócalo capitalino fue todo un éxito y agradeció a las 160 mil personas que llenaron la plancha para verla actuar, afirmando que fue uno de los días más felices de su vida.

Con una serie de fotografías donde mostró que acaparó todas las portadas de los periódicos más importantes de la Ciudad de México y presumiendo la de La Prensa llamándola “Motomami”, la intérprete de Despechá agradeció a sus fans mexicanos.

“México, ayer fue uno de los días más felices de mi vida. Gracias a todos los que vinisteis y llenasteis el Zócalo. Este ha sido el concierto más grande que he dado en mi carrera. México, tienes para siempre mi corazón”, fue su mensaje.

Ya ayer durante su show, el cual duró una hora, Rosalía había agradecido a sus seguidores que pasaron días acampando y formándose por largas horas para lograr un buen lugar en el concierto, por lo que hasta les dedicó su tema Beso, el cual canta junto a su prometido, el también cantante Rauw Alejandro, aunque para desilusión de los fans, él no estuvo.

“Dedicarsela a todos los que no han dormido en su casa hoy porque han decidido que estarían aquí haciendo fila, me hizo mucha ilusión, que lo sepáis, ver que estabais con muchas ganar, gracias por acampar aquí y para todos vosotros y todos los que estáis en las calles, que sé que está bien lleno, que no los veo pero los siento”, les expresó.

Hubo momentos del concierto en que la cantante nacida en la ciudad española de San Cugat del Vallés se vio conmovida hasta las lágrimas cuando los fans comenzaron a gritarle “Rosalía, hermana, ya eres mexicana” y “Rosalía, reina y reina, guapa y guapa”.

“México, cuánta energía, con razón me encanta venir aquí”, fue la respuesta de Rosalía a los gritos y ovaciones.

"México, mira que está plaza ya era bonita, pero con todos vosotros aquí, me da miedo enamorarme", confesó.

Además, como un detalle al público mexicano por apoyarla desde el inicio de su carrera, Rosalía interpretó a capella un pequeño fragmento del tema La Llorona.

Vestida con un mono negro, un corpiño rojo y botas del mismo color, Rosalía actuó durante una hora en un show muy similar a los que ofreció anteriormente en el Auditorio Nacional y hace menos de un mes en el festival AXE Ceremonia, realizado también en la Ciudad de México.

Con este histórico concierto en el Zócalo por el que Rosalía no cobró nada, pues quería retribuir el cariño de sus fans mexicanos, concluyó su gira Motomami World Tour en el continente americano.

Rosalía se suma a los artistas que han ofrecido un concierto gratuito en el Zócalo: Paul McCartney, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Roger Waters, Manu Chao, Justin Bieber, Shakira, Vicente Fernández, pero el récord de mayor asistencia con 280 mil espectadores lo tiene Grupo Firme.

