Rosul reivindica a la mujer en la banda 

La cantante Rosul está cansada de ver a la banda como un terreno exclusivamente masculino, por lo que enfoca sus letras a defender a la mujer y mostrar su punto de vista ante el amor, la amistad y la familia.

“Queremos reposicionarla a través de un género que es predominado por hombres, darle fuerza a ella y al mensaje, y más volumen a las cosas”, expresó. La originaria de Nogales, Sonora, ya había compartido parte de su trabajo musicalizando las series Rosario tijeras, El dandy y La querida del centauro, en la que interpretó los temas principales.

Durante este camino ha podido analizar cómo se percibe a la mujer en la música y en los medios en general, y se ha percatado que en ocasiones suelen poner trabas en la forma en que se debe expresar una chica.

Por ello, para su primer sencillo como solista, titulado Más que a nadie, decidió mostrar una faceta femenina más honesta y apegada a la realidad, con la que asegura muchas jóvenes se van a identificar.

“Puede sonar un poco altisonante por así decirlo, ya que tenemos ahí un par de palabras que nos limitan en las redes o la publicidad. Pero voy a poner un ejemplo, tú te pegas en el dedo chiquito del pie y no dices “ay, me golpeé”. Te duele y lanzas lo primero que minimice el dolor, entonces es lo mismo con esta canción porque dice, 'sabes que me rompiste el corazón y me está llevando'. Es decir las cosas como son”, señaló.

El tema surgió a raíz de una traición que vivió por parte de una amiga que trabajaba con ella, y un día comenzó a robarle. La intérprete considera que ese sentimiento de frustración y desgaste emocional es algo con lo que muchas personas se pueden identificar, y a través de esta canción espera ofrecer una válvula de escape.

Para el video se apoyó en algunas de sus amigas, que aparecen cantando junto con ella. Rosul destacó que si bien podría parecer que busca dar un mensaje feminista a través de este sencillo, su objetivo principal es más bien defender el amor propio.

“Si estamos en un lugar donde no nos hace bien, tenemos que movernos de ahí. De eso habla precisamente”, subrayó.

Para este año ya está cocinando nuevos proyectos que, al igual que éste, buscarán abrir las puertas de la banda a más artistas femeninas, y así eliminar la creencia de que se trata de un género exclusivo de los hombres.