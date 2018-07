Se cumplen 45 años del aniversario luctuoso de Bruce Lee, el Rey de las artes marciales

¿Se acuerdan ustedes de Kato, el personaje de la serie televisiva El avispón verde? Tal vez los millennials lo conocen de oídas por la tradición oral de padres y abuelos. Pues, ese era, ni más ni menos, Bruce Lee, el rey de las artes marciales, actor, instructor y filósofo que llevó a lo más alto su proyecto de vida en base a la disciplina y el perfeccionismo hasta convertirse en icono y leyenda. Murió joven. Aún no cumplía los 32 años de edad cuando un edema cerebral lo arrancó de este mundo. Fue un día como hoy, hace 45 años.



Aquel día en Kowloon, Hong Kong, Bruce preparaba la que sería su siguiente película: Juego con la muerte, cuando de pronto un intenso dolor de cabeza lo orilló a descansar y dormirse, no sin antes ingerir analgésicos. Había una cita para cenar, a la que el actor no asistiría jamás.

Bruce se encontraba en casa de la actriz Betty Ting Pei, quien actuaría en la cinta. Cerca de las nueve de la noche, al no acudir a la cena, llamaron telefónicamente a Ting Pei preguntando por Bruce, quien seguía dormido y no se atrevían a despertar; diez minutos después el actor había entrado en un sueño profundo del que no despertaría nunca más.

No faltaron las conjeturas, las suposiciones. Se dijo entonces que lo habían asesinado; que tenía enemigos y que la causa de la muerte había sido una hierba venenosa. Se habló incluso de sobredosis de droga, sin embargo, el forense concluyó que había sido una reacción alérgica a los analgésicos.

Lo cierto es que aquel 20 de julio de 1973 dejó de existir el actor asiático de las artes marciales más famoso del mundo, Bruce Lee, a quien hoy recordamos a 45 años de su fallecimiento, el cual pudo ser también consecuencia de un golpe en la cabeza recibido en alguno de sus combates. Porque Bruce había vivido su corta existencia entre los golpes del entrenamiento feroz y sus enfrentamientos, aun en el cine.

Signado por la tragedia, su hijo Brandon, quien seguía sus pasos, falleció a los 28 años de edad mientras filmaba la película El cuervo. Una bala que no era de utilería disparada por otro actor al momento de rodar una escena, le quitó la vida. Nadie se explica cómo llegó el proyectil equivocado al arma de fuego.





IRONÍAS DEL DESTINO

Bruce Lee había nacido entre las 6 y las 8 de la mañana del 27 de noviembre de 1940, casualmente en el Barrio Chino de San Francisco, California, en Estados Unidos, exactamente a la hora y en el Año del Dragón, lo cual significaba de buen augurio, de acuerdo a la astrología china. Casualmente, dijimos, porque su padre, un actor de cine y comediante en la ópera china, se encontraba con su mujer de gira por dicha entidad estadounidense cuando nació el chico que, a los dos meses de edad, ya estaba debutando en el cine “interpretando” a un bebé en la película Golden gate girl.

Fue el cuarto de cinco hermanos. Su nombre natal era Lee Jun-Fan, pero por cuestiones burocráticas con el acta de nacimiento, le fue antepuesto el nombre de Bruce a fin de occidentalizarlo.

Creció en Hong Kong, entonces colonia británica, donde le gustaba aporrear a la aviación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y regresó más tarde a Estados Unidos.

Sería largo enumerar las disciplinas orientales que fue cultivando en el camino, basta señalar que su ambición por alcanzar la perfección lo condujo a revolucionar las artes marciales, proyectándolas al mundo occidental hasta conquistar el epíteto de referente. Actualmente, Bruce Lee sigue siendo el máximo exponente del arte de la defensa y el ataque en la modalidad de las enseñanzas orientales, desde el kung fu, hasta la escuela que él mismo creó denominada Jeet Kune do, o sea, el “camino del puño interceptor”.





EN EL CINE

Esa habilidad y esa destreza condujeron a Kato a figurar de manera estelar en la pantalla. Luego de su participación en la exitosa serie El avispón verde (Thegreenhornet), a finales de los años 60 del siglo pasado, la serie, que por su éxito también fue llevada al cine y al cómic, Bruce Lee protagonizó una saga de películas que lo encumbraron en el mundo entero como el mejor héroe del género.

Ya a los seis años de edad el pequeño ganó un casting para intervenir en la cinta Thebirth of Mankind (El nacimiento de la Humanidad).Sus primeros créditos aparecían con los nombres de Lee SiuLung, en cantonés, que significa “el pequeño dragón” y Li Xiao Long, en mandarín. El mote de pequeño dragón lo acompañaría por el resto de su vida. La película Thekid, de 1950, fue la única en la que trabajó con su padre, aunque no aparecen juntos en ninguna escena.

En febrero de 1965 murió su padre, por lo que Bruce viajó a Hong Kong para despedirlo. A su regreso a Norteamérica, fue invitado a realizar una prueba en Hollywood, tomando clases de actuación en el estudio de la 20th Century Fox. Al año siguiente llegó su oportunidad en El avispón verde con su personaje de Kato, con el cual posteriormente participó en tres episodios de la serie Batman.

A pesar de su corta vida, la carrera artística de Bruce Lee fue brillante y prolongada acumulando una treintena de filmes y una docena de series de televisión, mismas que lo mantienen en un lugar de honor en la historia del espectáculo mundial; pero, además, es recordado por su entera pasión por las artes marciales, la cual le permitió crear escuelas y propagarpor el planeta entero el arte de la defensa personal en base a la filosofía china… Aunque también actuó en cintas de corte romántico y en papeles ajenos a las arte marciales.





EL TOP 10 DE SUS PELÍCULAS

1.- Operación dragón, 1973

2.- El furor del dragón, 1972

3.- Furia oriental, 1972

4.- El gran jefe, 1971

5.- Karate a muerte en Bangkok, 1971

6.- Marlowe, detective privado, 1969

7.- Theorphan, 1960

8.- Too late fordivorce, 1956

9.- Lágrimas de mamá, 1953

10.- Juego con la muerte, 1973. (Inconclusa tras la muerte de Bruce, fue completada y estrenada en 1978)





OTROS DATOS INTERESANTES

- Sus padres fueron Lee Hoi-chuen y Grace Ho, de ascendencia chino-alemana.

- Se casó con Linda Cadwell en 1964, con quien procreó dos hijos: Brandon y Shannon.

- Bruce también se desempeñó como escritor, guionista, productor y director de cine.

- Fue inducido al Salón de la Fama de California en el año 2015.

- La revista Time lo eligió entre los 100 hombres más influyentes del siglo XX.

- El nombre de Bruce fue sugerido por una enfermera del hospital chino en San Francisco.

- Pocos saben que a la par de las artes marciales ganó un concurso bailando ¡chachacha!

- Evitó el servicio militar en EU al ser declarado no apto por su vista corta.