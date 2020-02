Sebastián Yatra hará serie de misterio en TV

Sebastian Yatra realizará su debut actoral en una serie de televisión realizada por Disney+. El cantante platicó con medios mexicanos sobre lo que será su primera actuación en televisión, la cual realizará junto a la actriz Tini, quien es su pareja sentimental desde hace meses.

“Los dos somos protagonistas de la serie, vamos a estar grabando durante marzo, abril y mayo. Es una serie como de misterio y romance y es un proyecto que se venía hablando incluso desde antes que fuéramos novios, teníamos muchas ilusiones y pasó esa casualidad tan bonita que nos terminamos enamorando”, comentó el colombiano.

Como informó El Sol de México en julio pasado, la serie de Sebastian Yatra y Tini no será de temática biográfica, pues se trata de una historia en la que el cantante encarnará a un personaje totalmente diferente a él. “Me he estado preparando con clases, leyendo bien los guiones, practicando muchas cosas. Es transformarse en otra persona, porque se trata de una ficción”.

Este proyecto, del que no reveló título, será el primer que el cantautor realice “en forma. Estuve antes en La reina del flow haciendo un cameo. O realizando la voz principal de Klaus, la película de Netflix que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Animada”, recuerda.

Ahora Yatra está presentando su sencillo TBT, el primer tema que presenta este año y que realiza en colaboración con Rauw Alejandro y Manuel Turizo y cuyo video musical dirigido por Simon Brand y Daniel Durán expone los problemas de una relación tóxica y consigo el tema de la violencia de género.

“Es un llamado de alerta a todas las personas que han vivido o conocen a alguien que ha tenido una relación de abuso o maltrato. Especialmente a las mujeres, pues la mayoría de casos de maltrato son hacia ellas. Este video les dice que siempre puedes encontrar a alguien con quien hablar, siempre hay una salida, una solución, pero no se queden en un lugar donde no las valoran, no las respetan porque todo el mundo merece respeto”, declaró.