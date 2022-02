Señorita 89 cuestiona los estereotipos sobre las mujeres en los concursos de belleza

En el mundo de la belleza no todo es lo que parece. Así lo demuestra Señorita 89, la primera serie mexicana producida por Starzplay que estrena este 27 de febrero. La historia sigue a Elena (Ximena Romo), una universitaria recién egresada que llega al concurso Miss México como tutora de las participantes. En su camino va descubriendo las mentiras y la oscuridad de este certamen encabezado por Concepción (Ilse Salas), quien busca la perfección y el triunfo a toda costa.

“Las noticias que han pasado de los últimos años, incluso días, nos revelan que las cosas no han cambiado en este mundo”, dice Ximena Romo en entrevista con El Sol de México. “Más allá de que los estereotipos de belleza se marquen o no, hay un lado muy oscuro que se maneja y que involucra a las personas que tienen el poder y que son los titiriteros de esos concursos. Hay intereses atrás y es un negocio donde ponen a la mujer como un producto que puede ser vendido y desechado”.

La trama de suspenso en ocho episodios, se aventura a tocar temas que siguen siendo sensibles en la cultura mexicana, como que una mujer embarazada puede no ser considerada bella, o asuntos de seguridad, la trata de personas y la desaparición de mujeres.

“Creo que hay tantas luchas que aún se siguen tocando como la discriminación, el clasismo, la trata de personas, las desaparecidas. Pareciera que sólo han pasado los años y que sólo hemos cambiado de peinado y maquillaje, pero de ahí no ha pasado más”, refiere Coty Camacho, quien da vida a Ángeles, Miss Oaxaca.

Si bien la serie retoma elementos de la vida real, su historia marca distancia con algunos personajes a los que se les puede relacionar. Tal es el caso de Ilse Salas, como la dueña del concurso, que parecería inspirada en Lupita Jones, “pero lo único que pensé de ella es en estar derechita”, comenta la actriz. “Fuera de ahí no quería hacer nada que se le pareciera, algo que fuera documental, quería que se alejara totalmente y que fuera atemporal. Incluso hasta en su look, que no es muy de los años ochenta”.

Señorita 89 hace un reflejo no sólo de los certámenes de belleza, sino de la época en sí, los cambios sociales y sobre todo la perspectiva femenina respecto a los cánones de belleza y su papel en la sociedad.

“Hay algo del glamour de los 80 que había que retratar”, explica Juan Manuel Bernal, quien es Raúl, la mirada masculina dentro de este certamen de belleza. “Resulta atractivo hacer una serie en estos tiempos y de los concursos de belleza, que no creo que hayan cambiado. Es interesante que se plantee en esa época, donde hay cambios políticos en el país, revisar el pasado para entender el presente”.

El estreno de Señorita 89 llega una semana antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo que para Natasha Dupeyrón permitirá abrir la conversación acerca del papel de la mujer en la actualidad y los muchos derechos que aún se les tiene pendientes.

“Siento que va a causar debate y va a invitar a muchas mujeres a que vengan a marchar. Pues a pesar de que haya ocurrido en el año 89 y se escuche muy lejano, tenemos la misma actitud y nos comportamos igual. Sigue habiendo concursos de belleza, abuso sexual, desaparecidas, trata de blancas, un montón de cosas. Creo que es importante verlas en ficción en un mundo hermoso, lleno de misses, para decir ‘ok, creo que tengo esa actitud’. Es una serie incómoda, llena de drama y conflicto, pero con mucha reflexión”.

La serie integra en su elenco a los rostros más reconocidos del cine y la televisión mexicana en la actualidad, entre ellos Edwarda Gurrola (Luciérnagas), Mabel Cadena (El baile de los 41), Bárbara López (Amar a muerte), Leidi Gutiérrez (Chicuarotes), Luis Ernesto Franco (El cumple de la abuela), Ianis Guerrero (Nosotros los Nobles) y Marcelo Alonso (Neruda).

La producción está encabezada por la showrunner Lucía Puenzo (La jauría), además de contar en el respaldo de la compañía productora Fábula, liderada por los ganadores del Oscar por la cinta Una mujer fantástica, Juan de Dios y Pablo Larraín.