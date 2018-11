Serie FBI muestra la otra cara de la policía especializada

NUEVA YORK, EU.- El trabajo de los agentes del FBI no se limita sólo a perseguir y atrapar maleantes en las zonas más peligrosas de Estados Unidos. El trabajo en equipo de los agentes de esta agencia de investigación y los sacrificios que tienen que hacer como seres humanos son una realidad que la serie FBI intenta mostrar en la televisión.

Esta producción de CBS que estrenará en México hoy a las 22 horas por Universal TV, es protagonizada por Zeeko Zaki y Missy Peregrym, quienes tuvieron que adentrarse en el mundo del FBI para darse cuenta de que la realidad de estos agentes es muy diferente a la idea que originalmente se tiene sobre ellos.

“Lo que diferencia esta serie son todos los aspectos de casos federales, sales de las fuerzas policiales y entras en un show filmado sobre el FBI, con el apoyo del FBI, para realmente tener una visión de lo que son y de lo que estos tipos lidian todo el tiempo”, apunta Zeeko Zaki, quien encabeza este elenco con su papel como el Agente Especial OA Zidan.

Foto: Universal Tv

“Queremos mostrar un poco de lo que son. Lo que sacrifican es una locura: su familia, alguien tiene que salir de su casa para irse a África por una semana... Con FBI simplemente estamos tratando de representar a estos agentes y hacerlos sentir orgullosos”, añade el actor de origen árabe Zeeko Zaki.

Para la realización de esta serie ideada por Dick Wolf –creador de otras producciones como La ley y el orden o la saga de Chicago–, los actores tuvieron la oportunidad de convivir con agentes reales del FBI, quienes les contaban sus experiencias personales para desarrollar este trabajo, todo con los límites de seguridad que ello implica.

“Cuando los conoces te das cuenta de toda la responsabilidad que tenemos como show para que todo el mundo entienda quienes son estas personas en el FBI, y darte cuenta de que no son sólo como creía que eran: todos son hombres, con traje, blancos, de la misma altura… Era muy claro que ese era nuestro compromiso: hacerles saber quiénes son”, añade el actor.

A pesar de tener una cercanía con los agentes del FBI, la serie mantiene una línea divisoria entre su proyecto y la línea que el gobierno quisiera mostrar. “Creo que el gobierno y las organizaciones siempre querrán ser vistas positivamente. Es bueno no trabajar bajo la sombrilla de ellos, porque si fuera así no sería el show que es ahora y lo que estamos haciendo”.

Lo cierto es que adentrarse en esta realidad tampoco fue fácil para sus estelares, en particular para Missy Peregrym. La actriz descubrió las duras historias de los agentes que forman parte del FBI y que derivan en algunas anécdotas de la trama. “A veces no sé cuánto me afecta algo hasta que me despierto al día siguiente. Realmente necesito espacio de eso”, dice.

Peregrym confiesa que terminar los días de rodaje no era simplemente irse a casa y dormir, pues las historias llegaban a trascender el set al equipararse en muchos sentidos con la realidad que vivimos actualmente. “Me afecta porque leo las noticias y me decepciono, eso me impacta y me entristece. Realmente admiro a la gente que hace este trabajo porque… me asusta el ser lastimada, el que la gente sea lastimada por aquellos que hacen daño”, señala la actriz que da vida a la Agente Especial Maggie Bell.