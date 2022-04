Sex Pistols, contará la historia desde la perspectiva de Steve Jones

Será en el segundo semestre del año cuando la serie Pistol se estrene en Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Star+.

En seis capítulos Steve Jones, guitarrista y fundador de una de las bandas más importantes del punk contará su versión de cómo fue ser parte de los creadores de éxitos como God save the queen, Anarchy in the U.K. y Holidays in the sun.

Creada por Craig Pearce y dirigida por Danny Boyle (Trainspotting), la historia está basada en las memorias de Jones: Lonely boy: Tales from a Sex Pistol.

De acuerdo con la ficha técnica, compartida por Star+, la serie narrará “una revolución del rock and roll. La furiosa e intensa tormenta en el centro de esta revolución son los Sex Pistols y en el centro de esta serie está el miembro fundador y guitarrista de los Sex Pistols, Steve Jones”.

También explican que será “un viaje divertido, emotivo y por momentos desgarrador de Jones, que guía al público a través de un relato caleidoscópico de tres de los años más épicos, caóticos y arduos en la historia de la música”.

La serie cuenta la historia de una banda de chicos de clase trabajadora, ruidosos y “sin futuro", que sacudió al aburrido y corrupto establishment hasta sus cimientos, amenazó con derribar al gobierno y cambió la música y la cultura para siempre.

Pistol es protagonizada por Toby Wallace como Steve Jones; Jacob Slater como Paul Cool; Christian Leees como Glen Matlock; Louis Partridge como Sid Vicious y Anson Boon como John Lydon, quien se opuso a este proyecto y trató de evitar que se utilizara la música original.

En el papel del manager Malcolm McLaren aparece Thomas Brodie-Sangster; como Chrissie Hynde está Sydney Chandler; interpreta a la diseñadora Vivienne Westwood Talulah Riley y a la ícono del punk Pamela Jordan Rooke le da vida la estrella de Game of thrones, Maisie Williams.