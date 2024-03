Shakira da concierto en Times Square; sigue la transmisión en vivo

Shakira anunció hoy que dará un concierto gratis en Times Square, a las 7:15 pm. Sin embargo, no solo los habitantes de Nueva York podrán disfrutar de la actuación sorpresa de la colombiana, pues la transmisión estará disponible para todo el mundo.

El concierto sorpresa será en el escenario TSX del Times Square Garden, y su finalidad es promocionar Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum que la cantante estrenó el 22 de marzo.

La presentación de la colombiana en Times Square generó sorpresa y emoción en sus fans desde ayer que Shakira visitó el recinto de Nueva York para verse en las pantallas de la avenida Brodway.

Al bajar la ventana de su camioneta para subir una storie de Instagram compartiendo su felicidad, una decena de personas la reconoció y ella decidió bajarse a convivir con sus fans, quienes no sabían que esa no era la única sorpresa que tenía preparada Shakira, pues no tenían idea del miniconcierto.

¿Dónde ver la transmisión gratuita del concierto de Shakira en NY?

La transmisión está disponible en Youtube, en el siguiente enlace. Iniciará a las 17: 15 horas, horario México.

Nueva York! Nos vemos esta noche en Times Square a las 7:15 pm! 🥳🥳🥳 para el resto del mundo podrán ver la transmisión en directo completamente en vivo aquí https://t.co/iymTq2kDir



New York! Come join me in Times Square for a surprise performance at 7:15pm. And you can watch… pic.twitter.com/u0zSKLBGQi — Shakira (@shakira) March 26, 2024