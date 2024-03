Shakira lanza indirecta a Piqué: "me arrastraba, ahora soy libre”

La cantante Shakira sigue en la promoción de su reciente álbum Las Mujeres ya no Lloran, con el que regresa de lleno a la música tras su polémica separación con el exfutbolista español Gerard Piqué, y la noche del lunes fue la gran invitada del show de Jimmy Fallon que se transmite desde Nueva York.

La colombiana conversó con Jimmy Fallon sobre cómo este disco le ha permitido “curar sus heridas” y el título se debe a que “ahora es turno de llorar para los hombres”.

“Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar con un guión en nuestras manos y sin fin solo porque somos mujeres. Tenemos que ocultar nuestro dolor frente a nuestros hijos y la sociedad. Tenemos que curar de cierta manera y no creo que nadie deba decirnos cómo curarnos. Creo que ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar y hasta cuándo”, expresó la intérprete de Hips Don’t Lie.

Por siete años, Shakira estuvo alejada de los estudios para grabar un nuevo disco y confesó el motivo que la detenía: su ex, Gerad Piqué.

“No tenía tiempo para armar un álbum. Ahora estoy sin esposo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora sí puedo trabajar”, afirmó Shakira para desatar las risas de Fallon.

Shakira otra vez agradeció a su público que la ha apoyado en toda su carrera, pero sobre todo en los momentos más difíciles, como ocurrió con su separación con el exdefensa del Barcelona.

“Tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los buenos y malos momentos. Siempre han estado conmigo apoyándome”, mencionó.





La última canción para Piqué

Con Última, uno de los 16 temas de Las Mujeres ya no Lloran, Shakira pone punto final a su desahogo musical tras la separación con Piqué en 2022, luego de 11 años juntos y dos hijos.

"Se me perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino", canta la artista colombiana en la que es la última canción que escribe sobre el exfutbolista, según dijo en entrevista con Apple Music 1.

"Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola", agrega en la canción.

Shakira dijo que Última fue escrita cuando "el álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo".

Me dije: tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto

Para la colombiana resultó "incómodo" lidiar con la posibilidad de no lanzar la canción, ya que los directivos de Sony decían que no había más tiempo y que esto podía retrasar la salida del disco, indicó la revista People.

Al parecer Shakira grabó y mezcló la canción, lo que supuso para ella "un gran alivio", y cuando la interpretó ante los directivos de la compañía, provocó "una reacción sorprendente" en ellos.

"Cuando le toqué esta canción al jefe de marketing de Sony, él vino y comenzó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. He visto llorar a muchas mujeres en mi estudio, pero a ningún hombre. Uh, pero es un gran blandengue", dijo la colombiana.

Cardi B, Karol G, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo, los DJ y productores Bizarrap y Tiësto, y las agrupaciones de regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Regida, además de sus hijos Milan y Sasha, la acompañan en 12 de las 16 canciones de Las Mujeres ya no Lloran, a ritmo de reguetón, bachata, balada, EDM, electro y synth-pop, corridos tumbados sierreños y urbanos y trap.

Sin embargo, en sus cuatro temas en solitario, Nassau, Tiempo sin verte, Dónde y Cuándo y La Última, Shakira regresa a su esencia musical de fusiones internacionales, con fuerza melódica y, en algunos casos, letras y sonidos desgarradores, más el pop rock que tanto extrañaban los fans que la acompañan desde su primer disco, Pies Descalzos (1991).

