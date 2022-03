Shemar Moore abre puertas en TV a los afroamericanos

El actor Shemar Moore forma parte del grupo de artistas afroamericanos que logran papeles estelares en Hollywood. El protagonista de S.W.A.T., estrenada en 2017 en Estados Unidos, da vida a Daniel Hondo Harrelson, jefe de una unidad militar que resuelve todo tipo de casos en Los Ángeles.

Sentado en el estudio de su casa, y sosteniendo a su perro Tyson en sus brazos, conversó vía zoom con El Sol de México acerca de la bandera que ha ondeado desde sus inicios, la cual le ha permitido abrirle camino a las nuevas generaciones.

Celebridades Filman capítulo de S.W.A.T en México

"¿Cuántos protagonistas de color hay en la televisión? Es una pregunta retórica, no hay muchos. He estado en el negocio durante casi 39 años, y estoy orgulloso de mi viaje, desde la telenovela The young and the restless (en la que inició su carrera en 1994), hasta otras producciones como Criminal minds, donde estuve 11 años”.

El papel que lo acercó al mundo policíaco fue el de Derek Morgan en Criminal minds, en donde apreció la importancia de representar dignamente a los agentes de la ley, y la gran ventana que brinda la televisión para dar voz a las minorías.

Pionera de las series de acción

S.W.A.T. llegó por primera vez a la pantalla de TV en 1975, protagonizada por Steve Forrest y Rod Perry. En 2003 se realizó una película, encabezada por Samuel L. Jackson. Moore reveló que durante la crisis racial de mediados del 2020, sintió el impulso de tocar el tema en pantalla.

"Amo entretener y quiero que la gente la pase bien, pero cuando mataron a George Floyd (el 25 de mayo de 2020), como un hombre de color usando el uniforme me senté con mis productores y escritores y les dije 'no podemos ignorar esto'”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Shemar agregó que no sólo el racismo es un tema central de la serie. “Podemos hablar de tiroteos, suicidios, o los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor (muerta en un tiroteo de la Policía en una protesta el 20 de mayo del 2020), y la división entre civiles y oficiales de policía, porque nos importa”, explica.

“Somos una serie, pero también tratamos de crear una pieza humanitaria y de compasión, porque todos somos seres humanos. Me enorgullece que no tengamos miedo de hablar sobre lo que pasa en el mundo", finalizó el actor.