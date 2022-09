"Smile", la terrorífica película que hasta Stephen King te recomienda que veas por este motivo

"Smile" es la nueva película de terror que está acaparando la atención de la gente y que hoy llega a las pantallas grandes de nuestro país.

Si eres fan de este género, no te puedes perder esta cinta, que incluso ha sido recomendada por el mismísimo Stephen King, el genio detrás de Carrie y El Resplandor. Esta última novela es considerada como una de las mejores obras de King y que terminó por ser un clásico cuando fue llevado al cine protagonizado por el primer actor Jack Nicholson.

Dirigida por Parker Finn, "Smile" es una de las grandes apuestas de Paramount Pictures en el género de terror para los últimos tres meses del año.

¿Qué dijo Stephen King de la película Smile?

Stephen King fue breve, claro y directo con su comentario sobre este largometraje y decidió compartir el motivo por el que "Smile" debería ser una de las películas que no puedes perderte.

Fue a través de sus redes sociales que el escritor estadounidense compartió su opinión con los 6.8 millones de seguidores que tiene.

SMILE opens this weekend. Good, scary horror film, but the real surprise is Sosie Bacon as Rose. What a hell of a performance. — Stephen King (@StephenKing) September 27, 2022

"Smile se estrena este fin de semana. Buena película de terror, pero la verdadera sorpresa es Sosie Bacon como Rose. Pedazo de interpretación", escribió el novelista.

Por su parte, la misma Bacon habló sobre su personaje y los problemas a los que se enfrenta durante el desarrollo de la trama.

"Rose Cotter es una mujer que experimenta traumas y está obligada a luchar contra ellos y a sobrevivir, aunque en muchas ocasiones no entienda lo que le ocurre ni comprenda por qué la sociedad no ve las cosas de la misma forma que ella", describió la actriz.

¿De qué trata Smile?

La película de "Smile" nos cuenta la historia de la doctora Rose Cotter, interpretada por Sosie Bacon, quien ve derrumbarse la vida que había creado y resucita los miedos de su niñez tras ser testigo del suicidio de una de sus pacientes.

Se trata de un relato frenético en el que Finn juega a someter al espectador a no poder discernir ente lo que ocurre en la realidad y lo que pasa en la mente de Rose.

Y es justo esa duda interminable de querer saber qué es verdad, la que mueve a los demás personajes de la historia pues mientras dudan de la palabra de la doctora, comienzan a suceder una serie de eventos macabros.

"Smile" significa sonrisa y en este caso, la sonrisa será el centro de la trama, una mueca diabólica que anuncia la llegada de algo tenebroso y que pondrá en peligro a todos aquellos que sean testigos de ella.

"La sonrisa casi siempre se relaciona con la felicidad o con ser amigable, pero puede servir para enmascarar también tus verdaderos sentimientos hacia el mundo exterior", señaló Finn en entrevista para EFE

Al final lo que esta cinta te ofrece, en palabras de su director, es un thriller intensamente psicológico, con momentos escalofriantes, que siguen al personaje principal durante todo un viaje de pesadilla mental, que de igual forma termina por experimentar el propio espectador. ¿Estás list@ para verla?

