Sol de María hija de Regina Orozco, busca hacer su propio camino en la música

Por las venas de Sol de María, corre sangre de artista y en sus 30 años de vida, se da el permiso para salir a la luz como cantautora de temas como con el que hace su debut en las plataformas digitales de música, Cuando te conocí. Actualmente, tiene la intención de que su nombre esté en las marquesinas de los mega foros y teatros del país para arrancar conciertos en solitario oficialmente.

“No me pesa el nombre artístico de mi madre Regina Orozco. La admiro mucho, he aprendido de su sabiduría musical, obviamente siempre va a haber comparaciones o comentarios; pero para mí lo importante también es demostrar mi calidad de voz, hacer mi propio camino y es un honor ser su hija y el haber crecido de su mano en la música.

“Mi mamá está feliz que me lance de solista y es la primera que siempre me empuja para que le eche ganas”, detalló en la entrevista con El Sol de México.

No descarta un tour por México junto a Regina, “en estos momentos no hay nada planeado, mi mamá está más enfocada en la faceta de actriz de series, pero probablemente, más adelante. Aunque generalmente mi mamá me invita a sus recitales”, informó.

En relación al tema de su autoría Cuando te conocí, añadió: “Con Cuando te conocí, doy el primer paso como cantautora de muchas letras, con esta inspiración vengo a ofrecer mi corazón con un sonido propio, alternativo, donde se habla de la intimidad, del reencuentro con uno mismo, del amor, y con un mensaje constructivo en el canto, porque el arte también construye. Me gusta compartir una realidad positiva”.

Con su primer corte virtual en las plataformas con el que debuta como es Cuando te conocí, en sonido balada pop folclor, Sol de María; expresa sus sentimientos:

“La letra habla de un rencuentro personal con el niño interior, que es como una historia de superar esos dolores del pasado para continuar la vida de frente”, narró y que la escribió a mitad de tiempo de la pandemia, en su necesidad de reconciliarse consigo misma como Sol de María.

Y añade que su alma y cuerpo están curados de soledad, “La pandemia nos hizo replantear y nos cambiar drásticamente de cómo vivíamos, que repito me hizo replantearme qué estaba haciendo con mi vida y qué quiero vivir; ya que uno se arrepiente más de lo que no hacemos, que de lo que hicimos mal”.

La cantautora tiene influencias musicales del cantautor cubano Silvio Rodríguez, y actuales como su homólogo sinaloense David Aguilar como el boricua rapero Residente, y por supuesto su influencia interpretativa es su mamá Regina Orozco. De ahí a partir del viernes 27, Cuando de conocí, en las plataformas virtuales captadas en el mundo.