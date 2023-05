Somos más valientes de lo que creemos: así fue el discurso de Shakira en los premios Billboard

La cantante colombiana Shakira recibió el galardón a Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latina en la Música en el Watsco Center de Miami, Florida, y en su discurso para recibir el premio brindó un discurso empoderante y que enfatizó la independencia de la mujer y su papel en la música.

Shakira, quien tiene poco de haber llegado a Miami tras su separación con el futbolista Gerard Piqué y dejar Barcelona, donde vivió cerca de 10 años, está más fuerte que antes y lo demuestra con un emotivo discurso cargado de experiencias personales.

La música me puso en el camino de regreso

Esta fue la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard celebró a Shakira y al talento de las mujeres que se vio reflejado en la decoración. Alfombras con tonos metálicos y fuertes realzaban el propósito de la premiación.

"En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo", aseguró Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin.

En su discurso, Shakira agradeció a las mujeres latinas que la han acompañado a lo largo de su carrera y mencionó que sin su apoyo, ella no estaría en ese lugar.

"Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos”, dijo Shakira.

“Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mi me ha pasado más de una vez".

"Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que una no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de cada mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la de uno mismo, llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma".

"Es verdad que, cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, por ellas, por ustedes, que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse", cerró orgullosa Shakira.

En evento también se rindió un homenaje a varias artistas como Ana Gabriel quien recibió el premio Leyenda Viviente, Emilia como Artista en Ascenso, Evaluna con el premio Tradición y Futuro; Goyo, quien recibirá el premio Agente de Cambio, y Thalía que será honrada con el premio Poderosa Global.





La organizadora Leila Cobo, reiteró que la meta de los premios Billboard Mujeres Latina en la Música es "celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos, o a través de acciones tangibles y notables que han brindado un reconocimiento mensurable y oportunidades a las mujeres".