Star Wars envía un mensaje a los fans por el 4 de mayo: "que la fuerza los acompañe" (Video)

Este 4 de mayo los fans de Star Wars levantan sus espadas láser y dicen "que la fuerza te acompañe" en redes sociales para celebrar los 47 años del nacimiento de una de las sagas más icónicas del cine.

Desde que se instauró este día para celebrar el trabajo de George Lucas, los fanáticos se reúnen con sus amigos para ver la saga, se disfrazan y hacen un sinfín de actividades para conmemorar una de las sagas de ciencia ficción más importante del mundo.

Al ser esta una fecha que se instauró gracias a los fans, Star Wars decidió agradecerles con un emotivo video que está dando la vuelta a todo el mundo.

"¿Resumir a los fans de Star Wars en una sola palabra? Energía, amor, confianza, intrépidos lealtad" es como inicia el mensaje dirigido a los seguidores de la saga.

En él, aparecen varias escenas de las películas, del detrás de cámaras y a algunos fans disfrazados de varios personajes.

"Nos mantenemos unidos, somos familia. Star Wars es una familia que te va a acompañar por muchísimos años", continúa el video.

"Felicidades al los fans más grandes del mundo! Que la fuerza te acompañe" Gracias Star Wars por tanto!" y "Tantas emociones y alegrías a través de los años. Feliz Día de Star Wars", son algunos mensajes que dejaron los fanáticos.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

Todos podrían imaginar que el origen de esta fiesta fue creada por los millones de fans en todo el mundo que conmemoran el nacimiento de esta popular franquicia cinematográfica creada por George Lucas, pero no.

La gran fase se remonta a 1979 cuando en el periódico London EveningNews, miembros del Partido Conservador felicitaron a Margaret Thatcher con la frase “May the 4th Be With You” por su nombramiento como primera ministra del Reino Unido y que años después sería llamada "La Dama de Hierro".

El mensaje decía: "Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicitaciones", utilizando fonéticamente la icónica frase de Star Wars "May the force be with you".

Así, de manera extraoficial, el 4 de mayo quedó instaurado como el día de Star Wars.

La conexión entre Star Wars y este día se ha vuelto popular entre los fans de la saga, quienes celebran con disfraces, maratones de películas y eventos especiales.

Aunque la fecha no está oficialmente reconocida como festividad, fue en 2013 cuando The Walt Disney Company, comprador de Lucasfilm, proclamó su festejo a nivel mundial.

El Star Wars Day ha tomado fuerza gracias a las redes sociales y reúne a los fans de la saga para llevar a cabo diversas actividades en todo el mundo.