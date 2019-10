Stranger Things y La Forma del Agua, invitados especiales a Halloween de Los Simpson

El especial de Halloween de Los Simpson está cada vez más cerca y lo mejor de todo es que el episodio 666 mostrará una parodia de Stranger Things y La Forma del Agua, filme dirigido por Guillermo del Toro.

A través de twitter, Los Simpsons compartieron "una probadita" de lo que será el especial de Halloween de "La casa-árbol del terror", donde se homenajearán estas producciones.

Today, Satan. Tune in to @FOXTV now to be horrified! #TheSimpsons pic.twitter.com/n2rO0BTx5D — The Simpsons (@TheSimpsons) October 21, 2019

A principios del mes de julio, Fox dio a conocer el "postre" de su especial de Halloween donde se aprecia que Lisa encarnará a la protagonista de Stranger Things, Eleven.

Además se puede observar al jefe Wiggum como Hopper y Luann Van Houten como Joyce Byers; mientras que Bart está como Mike Wheeler; Nelson en el papel de Dustin Henderson; y Martin, Lucas Sinclair.

A truly modern relationship. 💚👽💛👩‍🦱 #TheSimpsons pic.twitter.com/IoUNJ4RMka — The Simpsons (@TheSimpsons) October 21, 2019

Pero el especial de Los Simpsons no termina ahí, pues también se espera el capítulo When Hairy Met Slimy, basado en la película La Forma del Agua, de Guillermo del Toro; con la tía Selma y Kang, el extraterrestre, protagonizando esta historia de amor.

La serie animada de Los Simpsons es transmitida desde 1989 y su especial de Halloween coincide en esta ocasión con el número 666.