Streaming abraza a chicos y grandes actores

Además de nuevas oportunidades de trabajo, las plataformas digitales y proyectos en streaming representan momentos de diversión para diferentes actores, especialmente a los que recién se están adaptando.

Ejemplo de ello son Andy García y Gloria Estefan, de 66 y 64 años, respectivamente y que protagonizan la nueva cinta El Padre de la Novia, bajo la dirección de Gary Alazraki, disponible a partir del 16 de junio por HBO MAX.

“Es un nuevo sistema de ver películas, eso ha cambiado y la pandemia ha impulsado esos cambios; el cine sigue siendo una atracción y una diversión para nosotros”, afirmó García, en entrevista.

“Para un artista lo más delicioso es poder evolucionar, hacer cosas nuevas, cosas que nos entusiasman y nos gustan”, agregó Estefan.

Previo a las actividades de promoción del proyecto, el elenco, así como invitados especiales se dieron cita en una Hacienda en Polanco para disfrutar del trabajo, el cual fue filmado en pandemia.

Además de los cubano-americanos, también Diego Boneta, Adria Arjona, Macarena Achaga y Pedro Damián desfilaron por la alfombra roja que montó la producción en la entrada del recinto.

“Es una película muy especial que trata de una boda de dos familias latinas. Mucha gente piensa que Puerto Rico está en México o piensa que porque todos hablamos español somos exactamente la misma cultura cuando no lo somos, tenemos muchas diferencias y muchas similitudes.

“Esta es una película que muestra y celebra eso (las raíces latinas) y se me hace muy especial porque es muy relevante para todo mundo”, dijo Boneta.

Además de la charla sobre el filme, el cual enfatizaron que no es una copia de la versión de 1991, las celebridades opinaron sobre diferentes temas y, algunas de ellas compartieron sus nuevos proyectos en puerta.

En el caso de Estefan, la cantante adelantó que entre sus planes próximos están el traer el musical que recorre su vida a México y también expresó su sentir ante la separación de una de sus grandes amigas, Shakira, quien estuvo unida al futbolista Gerard Piqué durante 12 años y con dos hijos en común.

“Me da tristeza, yo sé que un rompimiento de una pareja es difícil, ella (Shakira) es una mujer fuerte que ama a sus hijos y estoy segura que Piqué también, ojalá que busquen la forma de seguir siendo padres para esos niños.

“Shakira es una mujer que lo puede todo, creo mucho en ella. Me da tristeza porque soy una mujer casada por 44 años, una relación linda y sé que es difícil lo que está pasando”, aseguró la cantante de “Wepa”.

Por otro lado, la actriz Renata Notni acudió al evento para apoyar a su novio Boneta, sin embargo, aunque no quiso dar detalles de su relación, sí compartió sobre su próximo proyecto.

Notni forma parte del remake del filme La Máscara del Zorro, de 1998; la cinta llevará por título únicamente El Zorro, bajo la producción de Amazon.

Su personaje será Elena, interpretado en su momento por Catherine Zeta-Jones.

“Para mí es un reto enorme, estoy muy emocionada y eso es lo que estaba buscando en mi carrera, algo nuevo, distinto”, dijo la actriz.

“Ya he montado (a caballo), no tan profesional, estoy muy emocionada, por eso me iré antes a España para prepararme para el personaje y una de las cosas es esa aprender a montar profesionalmente.

Será una versión completamente actualizada en el que las mujeres de hoy en día se podrán identificar”, completó.