Succession y The Bear dominan en la 75 entrega del premio Emmy

“Succession” y “The Bear” empatan en la edición 75 de los premios Emmy al sumar cada uno seis reconocimientos.

“Succession tuvo 27 nominaciones para su cuarta y última temporada; en esta ocasión triunfó en rubros como Mejor Serie de Drama, Actor y Actriz principal para Kieran Culkin y Sarah Snook, respectivamente, Actor de reparto para Matthew Macfadyen, Guion y Dirección.

“Agradecemos a HBO, no fue un programa fácil, gracias a todos los que estuvieron involucrados desde el principio, a Jeremy Strong que no pudo venir porque está filmando una película, a Brian Cox, gracias a él, es un programa sobre una familia, cuando la política se entrelaza con la ultra derecha, después de cuatro temporadas esto terminó, nos encantó hacer este show muchas gracias”, afirmó el creador de la serie Jesse Armstrong.

Succession narró la historia de la familia Roy, dueños de un conglomerado de medios de comunicación y otros negocios. Cuatro hijos que querían el lugar de un padre que se negaba a dejar de ser el líder de la empresa, todo era válido por obtener el poder… o conservarlo.

“Debo agradecerle a mi mamá por darme la vida y una infancia maravillosa, agradecer a mi manager, a todos los que mantenían mi nombre en la conversación cuando nadie hablaba de mí, a mi esposa, a mis dos hijos”, comentó Kieran Culkin, quien botó su saco al subir al entarimado al recibir su premio, el tercero que recibe por su personaje de Roman Roy, un malcriado que pierde el rumbo ante la ausencia de su padre.

Ganadores de comedia

The Bear fue la ganadora en Mejor Serie de Comedia, incluso, durante el discurso final, los actores Matty Matheson y Ebon Moss, quien ganó en la categoría de Mejor Actor de Reparto, protagonizaron un beso de telenovela. La emoción invadió el cuerpo de Ebon y se lanzó a Matty mientras intentaba decir el discurso de agradecimiento.

“Esto es asombroso, el elenco, el equipo, toda la gente que hizo este show con mucho trabajo duro, muchas horas, no veíamos el sol durante tres3 meses, amo a mi familia, queremos agradecer a FX, gracias”, sostuvo Matheson.

El gran ausente del proyecto fue el director Christopher Storer quien no pudo recoger las estatuillas en categorías de Mejor guion y Dirección, de la serie que narra la adaptación de un renombrado chef al negocio familiar que le heredó su hermano

Jeremy Allen White, quien lleva tres premios consecutivos: Globo de Oro, Critics Choice Award y Emmy dijo sentirse orgulloso. “Estoy lleno de agradecimientos, esta serie me llenó, me dio una pasión, me impulsó a estar a la altura de mi equipo, pude compartir el espacio y set con ustedes, gracias a todos por el apoyo, a mi papá que lo amo, gracias a todos aquellos que estuvieran cerca de mí este año que pasó, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo, ¡gracias!”, comentó.

Triunfa a Beef

En el rubro de Mejor Serie Limitada, Película o Antología, “Beef” fue la máxima galardonada al sumar cinco premios en las categorías de Mejor Miniserie, Dirección, Mejor Actor, Actriz y Guion.

“Me gusta que la gente haya conectado a través de sus experiencias personales. Vivimos en un mundo diseñado para mantenernos separados, esta noche por ejemplo, los que se llevan trofeos a casa y otros que no, es cuando comienzas a pensar que no hay forma que alguien te entienda, que tenga el potencial para que te amen”, expresó el director y guionista Lee Sung Jin.

En otro de sus discursos, Lee aplaudió la nueva forma de comunicación, de manera virtual ya que, reveló que este programa, reconocido en la categoría de Mejor Guion se escribió gracias a una reunión en Zoom y que de ahí nació todo.

Por otro lado, entre lágrimas, la actriz y comediante Niecy Nash-Betts, de 53 años, agradeció recibir el galardón en la categoría de Mejor actriz de reparto en serie limitada, película o antología por su trabajo en Dahmer, la historia de Jeffrey Dahmer en donde la actriz interpretó a la vecina que descubrió al asesino.

“Gracias a quien está arriba en este momento, a Netflix, a cada persona que votó por mí, mi media naranja cuando me eligió cuando yo estaba rota, a mí misma por creer en mí y hacer lo que muchos me decían que no hiciera, quiero decirme que lo hice muy bien. Este premio se lo dedico a cada mujer negra y café, mi trabajo es asegurarme de darles poder y lo haré hasta el día que me muera”, aseguró Nash.

Vuelve a ganar

RuPaul volvió para reclamar su premio, luego de ganar varios Emmy’s en el rubro de Mejor Reality y que en 2022 no logró conseguir el galardón, en esta edición, “Mama Ru” subió al escenario para recibir la estatuilla acompañado de su equipo, talento y drag queens, a quienes les dedicó su discurso en donde les pidió no permitir que les corten su voz, ni sus sueños.

Y en otras categorías, “Last Week tonight with John Oliver” recibió dos premios a Mejor guion y escritura de un programa de variedades, mientras que “Elton John Live: El show despedida” ganó en la categoría de Especial de Variedades en Vivo.

Uno de los momentos más melancólicos de la ceremonia fue cuando se recordó a los productores, escritores, periodistas y actores que perdieron la vida el año pasado, entre los que destacaron Adan Canto, Matthew Perry, David Jacobs, Richard Belzer, Angus Cloud, Bruce Gowers, Chris Ledesma, Cindy Williams y más. El tema que acompañó las fotografías fue “See you again”.

Reconocen la diversidad

Por otro lado, el premio especial de la noche fue Governors 2023, que en esta edición fue para la organización GLAAD que busca apoyar los derechos de la comunidad LGBT+, asegurar las descripciones precisas, incluso aumentar la presencia LGBT+ en la televisión actual, con una representación justa y diversa.

“Lo que el mundo ve en la televisión tiene influencia en cómo nos tratamos y las decisiones que tomamos. La visibilidad ayuda a entender, abre puertas y salva vidas, nuestra comunidad ha alcanzado mucho y aún somos víctimas, nos convierten en villanos con mentiras que nos hieren, ahora es el momento de tomar medidas y apoyar a todos los de la comunidad LGBT, esta historia todavía se está contando y podemos ser héroes”, expresó la presidenta de la organización, Sarah Kate Ellis.

Y, para celebrar los 75 años de la ceremonia, se recordaron los momentos más impactantes en la historia de la televisión.

La ceremonia estuvo conducida por Anthony Anderson y su madre Doris Hancox, lo complementó.