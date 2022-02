Sylvia Pasquel produce y dirige la versión teatral de Horas contadas

Horas contadas ha pasado de ser narrada primero como teatro en corto, luego a través del streaming debido a las condiciones de la pandemia y ahora finalmente llegará al teatro en el Foro Sylvia Pasquel, los sábados y domingos hasta el 27 de marzo.

¿Qué tiene de especial esta obra? En primera que no se trata sólo de una historia, ya que es un conjunto de monólogos que recuperan la vida de Isabel Primera de Inglaterra, Sharon Tate o Edith Piaf, mujeres que disfrutaron el éxito y el poder a través de su trabajo, pero cuyos finales fueron fatídicos.

“Son mujeres que siguen afectando a nuestras culturas hasta el día de hoy, que siguen teniendo una gran importancia en la actualidad”, dice Sylvia Pasquel, quien junto a Karina Duprez encabeza este montaje como directora y productora, cuya dramaturgia fue realizada por Gilda Salinas.

“La misión de este proyecto es que la gente conozca estas vidas extraordinarias y cuando salga del foro, las goglee y se interese por ellas, porque son personalidades de mujeres que nos siguen impactando”.

La producción está conformada por un colectivo de actrices que se han unido para contar las historias de estas mujeres. Ellas son: Fanny Sarfati, que cuenta la historia de Isabel primera de Inglaterra; Sandra Galeano como Josephine Baker; Georgina Rábago interpretando a Juana la loca; Arianna de México en el papel de Edith Piaf y Amaya Blas como Sharon Tate y Elis Regina.

También participan Fátima Torre interpretando a Dolores Tosta; Carmen Delgado con el doble papel de Luisa de Orleans y Violeta Parra; así como Rocío García recreando a Antonieta Rivas Mercado.

“Tenemos a 12 actrices, cada una de ellas tiene un monólogo y en cada función se presenta una triada. Dependiendo la fecha nosotros organizamos el calendario así que de repente puedes tener a una Reina Isabel I compartiendo con Josephine Baker y Sharon Tate. La variedad es fascinante, porque todas son actrices muy amorosas y entregadas”.

El cine le abre puertas

Luego de protagonizar la cinta El diablo entre las piernas de Arturo Ripstein, Sylvia Pasquel se enorgullece de decir que las puertas del cine se le han abierto de otra forma.

La cinta que realizó junto a Alejandro Suárez debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2019, posteriormente se hizo acreedora del premio de Mejor Director en el Festival de Málaga, y para la actriz significó un punto y aparte en su carrera, pues le abrió nuevamente las puertas del cine contemporáneo.

“Creo que El diablo entre las piernas es una película de la que siempre se va a seguir hablando. Es un clásico del señor Arturo Ripstein, llega en una etapa y edad de su vida muy especial y es una historia que va a seguir su camino, que a lo mejor es lento pero seguro”.

Sylvia Pasquel comparte que a partir de entonces, los ojos de los directores de cine la ven de otra manera, “porque luego nos minimizan a los que trabajamos en televisión o teatro, como que somos un género menor. Sobre todo los que hacemos televisión”.

Sin embargo, este papel le abrió nuevas oportunidades, entre ellas una película de la que desea formar parte. “Me ofrecieron una película que me encanta y todos los días le rezo a San Miguel Arcángel para que me den el personaje, porque es un papelazo. Además me ofrecieron dos series y una telenovela. Así que estamos viendo que podamos hacer todo”, concluye.