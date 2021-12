Tania Rincón se prepara para despedir el 2021 a lo grande

Para Tania Rincón el año nuevo significa hacer una pausa para empezar con todo los nuevos ciclos, pero también agradecer todo lo que nos dio la etapa que se va.

"Haces una pausa para decir gracias, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, cómo estoy trabajando. Significa eso, hacer un análisis de todo lo que pasó en el año", comparte vía telefónica. La conductora confesó que antes hacía unas listas interminables de propósitos, que terminaban por quedar arrumbadas en un cajón.

Por ello, en esta ocasión optó por enfocarse en aquello que realmente le interesa, y se fijo como única meta darse más tiempo para leer. "Lo disfruto mucho, pero siento que ya no lo estoy logrando porque no me da el tiempo, no me deja el cansancio, simplemente no me da la vida, entonces ese será mi único propósito, leer un poco más".

La originaria de La Piedad, Michoacán, detalló que le gusta consumir de todo los géneros, pero suele guiarse por su estado de ánimo para escoger un libro. El primero con el que le gustaría arrancar su lista, es "Una tierra prometida de Barak Obama.

"Es como una Biblia, es de estos textos gigantes que nunca se terminan. Él es un gran escritor, además de que fue un extraordinario presidente, habrá gustos y preferencias, pero es un líder nato, un gran orador. Cuenta con punto y coma, detalladamente, cómo fue llegar al poder del país más importante a nivel mundial, pero también la relación que ha tenido con Michelle, su esposa, y sus hijas, ese tema tan familiar que da a conocer en el libro es la parte más íntima", comentó.

Para despedir formalmente al 2021, Tania conducirá junto con Paul Stanley y Odalys Ramírez, el especial Mi propósito 2022, que se transmitirá este 31 de diciembre, a las 22:00 horas por el Canal de Las Estrellas.

Éste tendrá una duración de dos horas, y contará con las actuaciones musicales de figuras como Alejandra Guzmán, Kalimba, Pandora y Flans, María José, Karol Sevilla, Cañaveral, Recoditos y Jorge Gallegos.