¿Te has preguntado qué idioma hablan los minions? Aquí te lo revelamos

Palabras como “bello”, “poopaye”, “bi-do”, “gelato”. “babbles” y la inolvidable “bee do bee do bee do”, sin duda se han convertido en las favoritas de todos los fans de los Minions, pero ¿te has preguntado que idioma hablan?, aquí te lo presentamos.

Con el estreno de la película de estos adorables seres amarillos han surgido diversas dudas y una de ellas de dónde proviene el léxico de ellos y los creadores del proyecto de “Mi villano favorito”, han revelado que se trata de una combinación de lenguas como el inglés, francés, español, ruso y más.

MINIONESE O MINIONÉS, UNA COMBINACIÓN DE DIVERSOS IDOMAS

Gracias a la aceptación que los ayudantes de Gru han tenido, ha también despertado diversas dudas y una de ellas es relacionada a su forma de comunicarse, sin embargo el director Pierre Coffin , explica que el nombre de su idioma es Minionese o minionés.

Describe que el dialecto está conformado por onomatopeyas, sílabas sueltas y palabras en idiomas como el francés, español, inglés, italiano, japonés, coreano, filipino y hasta chino. ¡Sí como lo leísta hasta chino!.

“Se trata de una mezcla de todos los idiomas del mundo con la intensión de encontrar un ritmo mágico y una melodía que haga que el sinsentido tenga sentido”.

MINIONS: UN LENGUAJE SIN SENTIDO QUE TENGA SENTIDO

Seguramente te preguntarás como es posible que Kevin, Stuart, Bob y Otto, se hayan aprendido palabras de diferentes idiomas y según los creadores esto se debe a que los Minios han servido a villanos de toda la historia desde la creación de la tierra.

“Su leguaje es muy tonto, pero cuando te das cuenta de que es la forma en las que se comunican es mucho más divertido”.

APRENDE EL MIONESSE, TE COMPARTIMOS LAS PALABRAS BÁSICAS

Sí después de ver cada una de las películas en las que los Minios han tenido presencia no sacas de tu cabeza algunas palabras ate compartimos las palabras básicas del minionese.

Para empezar, hola en minionese es “bello”, adiós “poopaye”, gracias “Tank yu”, lo siento “bi do”, ¿podemos empezar? “Pwedena”, para ti “para tu”; los números 1, 2, 3 son “hana”, “dul” y “sae” y sí lo que quieres es brindar no hay nada mejor como decir “kampai” que significa ¡salud!.

Itatí Cantoral como actriz de doblaje latino se dio hace más de dos años

Hoy que te revelamos el lenguaje que te habías preguntado de los Minions, cuéntanos cuál ha sido tu palabra favorita de la producción de Universal Pictures.

