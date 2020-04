Telemundo estrena Jesús de Nazaret, hijo de Dios, con Julián Gil

Julián Gil como Jesús, Sergio Goyri en el papel de Herodes y Eugenio Siller como Juan apóstol, intervienen en la película Jesús de Nazaret, el hijo de Dios, del mexicano Rafa Lara, que tiene su estreno en televisión a través de Telemundo hoy a las 19:00 horas.

Así lo dio a conocer el actor venezolano en una misiva enviada a OEM, en la que reflexionó que aun cuando a lo largo de sus tres décadas de artista, es la tercera ocasión que interviene en una cinta religiosa, y por primera vez hablada en castellano, para él le resulta más significativa porque encarnó a Jesús.

“Señor, qué bendición poderte interpretar con humildad y respeto. Te doy las gracias por haberme permitido vivir la experiencia”, dijo el actor de historias como La que no podía amar y Amar sin ley.

Julián Gil resaltó que al hacer dicho filme en España en los momentos que estaba esperando a su hijo Matías hace tres años, este proyecto está lleno de un gran aprendizaje.

“Este trabajo por su significado religioso me resultó por demás complejo, ya que representar una vida tan interesante y a la vez que fuerte, no era una tarea fácil de actuar. De ahí que me resultó una experiencia enriquecedora en todos sentidos.

Es la vida y legado de Jesús de Nazaret y su relación con su gente", explica.

La cinta narra la vida de Jesús a partir de su estadía en el desierto del valle de Jordán, pasando por el viacrucis, hasta la resurrección. Se filmó en Almería, Cartagena, Cabo de Gata y Vélez Blanco, España, entre otras locaciones con la participación de más 1600 extras.