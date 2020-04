En pantalla, un retrato de las Reinas del góspel

Sobre las hermanas Clark se han dicho de muchas cosas; su enorme influencia en la música internacional, sus éxitos y la forma en que fueron inspiración para más de una generación por su manera de hacer las cosas y la unión que existía entre ellas. Ahora es momento de revelar algunos detalles de lo que hay detrás de la vida de estas estrellas. Lifetime estrena el filme Hermanas Clark: Las Reinas del góspel que contará una historia de fuerza, esperanza e inspiración.

En entrevista para El Sol de México, dos de sus protagonistas, Christina Bell y Angela Birchett nos platican sobre este proyecto.

"Fue increíble haber hecho a estas mujeres y creo que hablo por todas cuando digo esto, definitivamente fue un trabajo enorme interpretar a estos seres tan fuertes y experimentar lo que ellas experimentaron. A mí me tocó interpretar a Twinkie y ella es absolutamente fenomenal, trabajo muchísimo para convertirse en lo que es, una leyenda viviente", compartió Christina Bell.

Ganadoras de numerosos galardones y notables reconocimientos, incluidos dos premios Grammy, las famosas hermanas han producido 20 álbumes hasta la fecha y su aportación a la música ha sido reconocida por ídolos como Jill Scott, Beyoncé y Mariah Carey. Parte de ese legado se verá reflejado en este trabajo.

"Mucha gente descubrirá cuando vea la película, cómo muchas de las súper estrellas que disfrutamos actualmente están directamente influenciadas por estas hermanas, intérpretes de hip-hop, r&b, soul, pop y me da mucha emoción el saber que el mundo va a conocer este origen de la música actual. También descubriremos la forma en que la madre de estas artistas, las apoyó en su carrera para que ellas se expresaran de la forma en que realmente lo querían hacer, aunque no todo el mundo lo entendiera. Muchos no tienen idea de esos detalles y aquí los vamos a mostrar", dijo Angela Birchett.

Angela, Christina y sus demás compañeras, tuvieron que involucrarse también musicalmente para darle vida a esta película y los resultados de esta experiencia fueron sorprendentes según palabras de la misma Angela.

"Nos dimos el tiempo suficiente para escuchar, pero sin duda la forma en que nos dirigieron musicalmente para sacar esto adelante fue increíble, tanto, que de repente nos ocurría estando en el set, que nos ponían nuestras pistas y pensábamos que eran las Clark Sisters, hasta que caíamos en cuenta de que éramos nosotras, pero llegar a eso realmente fue desafiante", compartió.

Los nombres que producen la cinta, resuenan en la industria del entretenimiento por su talento e influencia: Queen Latifah, Mary J. Blidge y Missy Elliot.

"Aunque no tuvimos la oportunidad de trabajar con ellas en el set, sabemos que están involucradas porque las tres crecieron con la música de las Clark Sisters, sabemos que ellas tienen historias personales en las que este grupo las hizo crecer como seres humanos, así que saber que ellas están detrás de este proyecto es asombroso. Tuvimos la oportunidad de estar en Los Ángeles con Queen Latifah y cuando entró a vernos, antes de saludar, nos dijo ‘ustedes lo hicieron increíble’ y el enterarte de que alguien que invirtió su dinero en un proyecto piensa que se ve y se escucha asombroso, te genera una gran satisfacción", dijo Christina.

El elenco de Hermanas Clark: Las Reinas del góspel lo conforman Christina Bell como Twinkie, Kierra Sheard le da vida a su propia madre Karen, Sheléa Frazier como Dorinda, Angela Birchettas es Jacky, Raven Goodwin encarna a Denise y Aunjanue Ellis interpreta a su madre Mattie Moss Clark. El estreno mundial se vivirá el próximo sábado 11 de abril a las 22:00 horas en la pantalla de Lifetime.