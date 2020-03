The Black Eyed Peas buscan un sonido mundial

A casi dos años de presentar su último disco Masters of the Sun Vol. 1, The Black Eyed Peas prepara lo que será su próximo álbum de estudio. La agrupación integrada por will.i.am, Taboo y apl.de.ap confirmó durante su más reciente visita a México que será un disco que explore sonidos del mundo, siendo así uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

“Este disco será una fusión de culturas, una colaboración de sonidos latinoafricanos. Tiene sonidos de México, de República Dominicana, de Colombia, Puerto Rico, España, Nigeria, Ghana… Es toda una mezcla de ritmos”, adelantó will.i.am, líder de la agrupación que este año cumple el 25 aniversario de su fundación.

De acuerdo con Taboo, quien además de la voz está a cargo de la mezcla de algunos temas, será en los próximos días cuando el grupo esté presentando los nuevos sencillos. Y aseguró que el material recordará los sonidos que el grupo ofreció hace una década cuando dominaban las listas de popularidad en Estados Unidos y el mundo.

“El disco traerá toda la energía que venía en The E.N.D (The Energy Never Dies), con canciones como Boom Boom Pow o I gotta feeling. Vamos a lanzar el nuevo álbum en mayo”, aseguró el cantante de origen mexicano.

El nuevo disco incluirá entre sus temas Ritmo, canción en la que colaboran con J Balvin y que en Spotify supera los 413 millones de reproducciones, volviéndose un hit mundial que incluye un sampleo de la canción The rhythm of the night de la banda italiana Corona y que formó parte del sound track de la cinta Bad boys for life de Will Smith y Martin Lawrence.

El nuevo disco, sin título aún anunciado, será el cuarto que The Black Eyed Peas presente sin Fergie. La cantante se integró al grupo en 2002, durante la grabación del álbum Elephunk, luego del lanzamiento de los dos primeros álbumes de la banda. En 2016 dejó la agrupación para seguir su carrera como solista, tras lo cual el resto continuó como un trío musical.

CERCA DE MÉXICO

Nuestro país es uno de los territorios donde The Black Eyed Peas ha tenido mayor éxito en su música. En 2010, la agrupación ofreció tres conciertos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México y tan sólo su show en el Estadio Azteca reunió a más de 75 mil personas.

Will.i.am incluso colaboró con el mexicano Joan Sebastian en el tema Hey you (I’m gonna be happy), donde el cantante tuvo una cercanía con la producción musical que se realiza en nuestro país y a través de la cual pudo admirar la variedad que hay en ella.

“La industria en México es bastante grande. Para mí, México siempre ha estado conectado en mi corazón, siempre habrá mucho amor cuando se trata de este país. Existe mucha creatividad y hay una gran cultura dentro de ella”, aseguró durante la charla.

La última presentación que The Black Eyed Peas ofreció en México fue en agosto de 2018, con un concierto en el Pepsi Center donde recorrieron temas como Let’s get started, Where’s the love, The time (Dirty bit) y Just can’t get enough frente a más de siete mil personas.