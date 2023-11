¿Cuál es la precuela de Stranger Things que no se estrenará en Netflix y por qué?

Con motivo del Día de Stranger Things, que se celebró ayer 6 de noviembre, sus creadores decidieron celebrar con un adelanto de lo que será la precuela de la serie.

A través de sus redes sociales, Netflix reveló un video donde los hermanos Duffer, creadores del famoso programa, comparten un poco sobre lo que será este nuevo universo, que desafortunadamente no se estrenará en la plataforma y aquí te decimos la razón.

¿Cómo se llama la precuela de Stranger Things?

La precuela de Stranger Things se llama The First Shadow y estará ambientada en 1959.

De acuerdo con Ross Duffer, esta historia se centrará en las versiones más jóvenes de los personajes de la serie Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Bob (Sean Astin) y Henry (Raphael Luce) tratando de descubrir sus vidas en la escuela secundaria.

Además, The First Shadow nos revelará cómo Henry Creel se convirtió en el número "001" y nos dará a conoce la versión más joven de Vecna.

"Estábamos en medio de la ruptura de la cuarta temporada con nuestros escritores. Empezamos a decir: 'Está bien, definitivamente hay más historia que contar aquí'. Realmente es una historia que explora cuando Henry Creel se mudó por primera vez a Hawkins", dijo Ross.

¿Por qué la precuela de Stranger Things no se estrenará en Netflix?

The Firs Shadow no se estrenará en Netflix debido a que será una obra de teatro y no una serie. La historia se convertirá en un espectáculo en vivo.

La obra de teatro será dirigida por Stephen Daldry, teniendo como codirector a Justin Martin y comenzará sus presentaciones preliminares el 17 de noviembre en el Phoenix Theatre en el West End de Londres.

Su estreno oficial está programado para el 14 de diciembre, pero cabe destacar que debido a la huelga de actores en Hollywood, de momento no podrán realizar ninguna promoción para la obra.

La puesta en escena empieza 27 años antes de los acontecimientos de Stranger Things, con la llegada de la familia Creel en busca de un nuevo comienzo en Hawkins, Indiana.

Hasta el momento, se desconoce si la plataforma digital planea grabar la obra para que sus suscriptores puedan verla en la pantalla chica así como en su momento lo hizo Disney+ con el musical "Hamilton"