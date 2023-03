The Last of Us: Pedro Pascal revela cuándo podría rodarse la segunda temporada

"The Last of Us" de HBO Max resultó ser todo un éxito en su plataforma de streaming gracias a su excelente adaptación del videjuego de Naughty Dog, convirtiéndose en una de las favoritas del público.

Este domingo 12 de marzo, su primera temporada llegó a su fin y ahora sus fans no pueden esperar para que llegue su segunda temporada, pero hasta el momento no hay una fecha de estreno oficial.

Sin embargo, su protagonista Pedro Pascal, quien ayer desfilo junto a Salma Hayek en la alfombra champagne de los premios Oscar, reveló cuando podría comenzarse a rodar la segunda parte.

Salma Hayek y Pedro Pascal a su llegada a la alfombra champagne de la edición 95 de los Oscar. | Foto: AFP

Fue gracias a una entrevista que Pascal le brindó a Steve Weintraub, editor en jefe del sitio Collider, que ahora se puede saber un poco más sobre ello.

Según las declaraciones de Pedro Pascal, la segunda temporada de "The Last of Us" podría empezar a rodarse este mismo año 2023, por lo que sería muy probable que en 2024 HBO Max de más detalles sobre su posible fecha de estreno.

"Sí hay una oportunidad de que eso pase, la hay", dijo el actor chileno.

¿De qué trata "The Last of Us"

"The Last of Us" se estreno en enero de este año, donde su protagonista Pedro Pascal conquistó al público gracias a su interpretación de Joe Miller.

Su personaje es un hombre que se convierte en un contrabandista sanguinario tras la muerte de su hija.

Sin embargo, la vida le tiene preparado otros planes que consisten en proteger a Ellie, una joven que resulta ser clave para hallar la inmunidad de un virus que ha terminado con las vidas humanas.

Cabe destacar que a serie se ha vuelto de las más populares de la plataforma de streaming gracias a su elenco y su gran similitud con el videojuego.