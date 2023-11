Thirty Seconds to Mars “aterriza” en el Corona Capital

Casi cinco años esperaron los mexicanos para volver a ver a Thirty Seconds to Mars en vivo, y el Corona Capital hizo realidad su sueño de disfrutar de su show. Este reencuentro tuvo lugar en el cierre del día dos del festival, que reunió a 82 mil 626 personas en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La agrupación conformada por Jared y Shannon Leto concluyó las actividades en el escenario Corona Cero, donde el espacio fue insuficiente para albergar a todos los fans que acudieron a verlos.

Éxitos como “The kill”, “Beautiful lie”, “This is war”, “Attack”, “Up in the air” y “Seasons” sonaron en las voces de todos los presentes. Fiel a su estilo aventurero, Jared inició su show subido en el letrero del escenario, para saltar desde ahí mientras interpretaba “Walk on water”.

“México es el mejor lugar para tocar en el mundo”, expresó el cantante, quien no dejaba de animar a la gente, acercarles el micrófono y pedirles que hicieran ruido. Desde el inicio, la pirotecnia, el fuego y unos globos negros que saltaban entre la gente, fueron los elementos principales del show.

“Necesito respirar un poco de oxígeno, ya estoy algo viejo”, bromeó Jared, después de interpretar “Rescue me”, pues el humo se concentró demasiado en el escenario, impidiéndole respirar correctamente. “Kings and queens” fue otro de los éxitos favoritos de la noche, y vino acompañado de un mensaje de amor para México: “Los amamos”, decía en las pantallas.

“Tengo que decirles algo, la audiencia mexicana le enseña al resto del mundo cómo comportarse en un show”, dijo Jared. “Porque son una audiencia maravillosa, los amo”. El espectáculo terminó 20 minutos antes de lo programado, pero la fiesta continuaba.

Cabe recordar que la banda había hecho una pausa en la música, debido a que Jared se enfocó en su faceta como actor, pero fue el pasado mes de agosto cuando regresaron, con un álbum titulado “It’s The end of the world but it’s a beautiful day”, el sexto de su carrera.

Por su parte, Blur encendió el escenario principal con éxitos como “Coffe and TV”, “Song 2”, “Terracota heart”, “Barbaric”, “Beetlebum”, “Country house”. “¿Cómo van? Los amamos”, expresaba Damon Albarn, vocalista de la agrupación.

Mañana las presentaciones continúan con la participación de artistas como The Cure, Pero Shop Boys, Noel Gallagher, The Chemical Brothers. Las puertas abren a partir de las 14:00 horas.