Tidal sigue sin alcanzar a Spotify

La empresa de pagos digitales Square dijo el jueves que iba a comprar una participación mayoritaria en la plataforma de música en streaming Tidal a un grupo liderado por la estrella del rap Jay-Z, por 297 millones de dólares en efectivo y acciones.

"La adquisición amplía el propósito de Square de empoderamiento económico a un nuevo sector vertical: el de los músicos", señala un comunicado de la firma de tecnología financiera liderada por Jack Dorsey, que también es el director ejecutivo de Twitter.

"Todo se reduce una idea simple: encontrar nuevas formas para que los artistas apoyen su trabajo", dijo Dorsey.

Jay-Z compró Tidal a la empresa europea Aspiro en 2015 en un acuerdo valorado en algo más de 56 millones de dólares, y trató de utilizar la plataforma para dar a los artistas más control sobre su trabajo.

Entre los propietarios se encuentran otros artistas de alto nivel, como Madonna, Rihanna y la esposa de Jay-Z, Beyonce.

Pero Tidal ha tenido problemas para competir con servicios de streaming mucho más grandes, como Spotify y Apple. La empresa privada tenía tres millones de suscripciones de pago en 2016, la última vez que publicó cifras.

Jay-Z sorprendió a sus fans en diciembre de 2019 al trasladar su catálogo musical de nuevo a Spotify tras un paréntesis de dos años.

El acuerdo con Square establece una asociación estratégica que da a la compañía de pagos "una participación mayoritaria significativa" junto con los accionistas artistas existentes, según el comunicado.

Tidal operará "de forma independiente dentro de Square", según el comunicado.

"Dije desde el principio que Tidal era algo más que el streaming de música, y seis años después, se ha mantenido como una plataforma que apoya a los artistas en cada momento de sus carreras", ha dicho Jay-Z, cuyo nombre completo es Shawn Carter.

"Los artistas se merecen mejores herramientas para ayudarles en su viaje creativo. Jack y yo hemos tenido muchas discusiones sobre las infinitas posibilidades de Tidal que me han inspirado aún más sobre su futuro."

Como parte del acuerdo, Jay-Z se unirá al consejo de administración de Square.

Tidal tiene oyentes en más de 56 países y relaciones con más de 100 sellos y distribuidores.

Jack Dorsey, CEO de Square y Twitter, se suma a TIDAL / Foto: Reuters

Spotify se sigue anotando éxitos

La plataforma de audio Spotify publicó un nuevo podcast este lunes con una conversación entre el cantante Bruce Springsteen y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama que cuenta con ocho entregas.

"Renegades: Born in the USA", que incluye dos de los ocho episodios, marca el ingreso de ambas figuras en el mundo del podcasting, donde hasta ahora solo he hecho algunas apariciones como invitados.

"En apariencia, Bruce y yo no tenemos mucho en común", dice Obama en el avance del programa. "Él es un hombre blanco de un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Yo soy negro, mestizo, nacido en Hawái. Es un ícono del rock. Yo ... no soy tan cool".

Ambos hombres se conocieron durante la campaña presidencial de Obama de 2008 y desde entonces se hicieron amigos.

Recientemente se encontraron por algunos días en Nueva Jersey para grabar el programa, que es una reflexión sobre la situación de Estados Unidos y las posibles formas de unir al dividido país.

"Durante estas conversaciones, descubrimos que todavía compartimos la fe en el ideal estadounidense, pero no como un ataque de nostalgia, sino como una brújula para el arduo trabajo que tenemos por delante", dijo el exmandatario de 59 años.

A través del diálogo, parte del cual se filmó, "encontramos algunas respuestas, aprendimos cosas, nos reímos y nos tomamos algunos tragos", agregó.

Obama sigue así el modelo de su esposa Michelle, cuyo podcast fue uno de los grandes éxitos del año pasado, incluido un programa en el que participaron ambos.

Spotify había anunciado en diciembre una asociación con el príncipe Harry y su esposa Meghan, quienes producirán una serie de podcasts para la plataforma.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Sociedad Evolución | Mujeres del campo: en suelo disparejo

Cine Obras de Banksy y Mr. Brainwash llegan a la CDMX