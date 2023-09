Timothée Chalamet y Kylie Jenner, sin miedo al qué dirán: los captan besándose en concierto de Beyoncé

Kylie Jenner y Timothée Chalamet sorprendieron a todo el mundo luego de haber sido captados muy románticos durante un concierto de Beyoncé en Los Ángeles confirmando los rumores de una relación.

En medio de un multitud de fanáticos, se vio a los dos artistas besándose y disfrutando de un gran concierto, así lo confirmó el medio TMZ mediante un video.

El amor sí existe

Junto a estrellas de gran calibre como Justin y Hailey Bieber, Zendaya y Kim Kardashian, ambos tortolitos disfrutaron del concierto de Beyoncé quien festejó su cumpleaños número 42.

En el video que captó el medio TMZ y ubicados en la sección VIP se vio a Kylie Jenner y Timothée Chalamet, él con gorra y sueter y ella con un vestido negro con detalles, besándose apasionadamente.











Cuando notaron que estaban siendo grabados ambos se separaron con una gran sonrisa mientras seguían abrazados. En los videos se puede ver cómo Jenner juega con la gorra de Chalamet y en otros clips se les ve platicando mientras fuman un cigarro.

Y es que en enero de este año habían circulado rumores sobre un posible noviazgo entre la estrella de "Call me by your name" y la modelo que se hizo famosa por sus apariciones en "Keeping Up with the Kardashians".







La primera vez que se les vio juntos fue en un desfile de Jean Paul Gaultier en París .Luego se les volvió a ver juntos en abril en el auto de Jenner mientras venían de una cita.

Sin embargo, en junio el medio Page Six filtró las primeras imágenes de la pareja en Los Ángeles donde se les vio de nueva cuenta en la entrada de la mansión de Chalamet. Ahora, con estas fotos, ambas superestrellas ya no dudan en ocultar su relación y sus fans están sumamente emocionados por verlos felices.