Toc Toc llega a las 2000 representaciones

Los actores Armando Hernández, Elisabetha Gruener, Alex Quiroz junto, Lola Cortés, Polo Morín, Leonardo Bono, Poncho Vera, Dari Romo y Pedro Prieto celebraron 2000 representaciones de la comedia Toc Toc de Laurent Baffie.

La productora de televisión Carla Estrada fue la madrina de la develación de placa en el escenario del Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.

Pero esta no fue una función tradicional, en ella participaron 19 artistas que se iban rolando los seis personajes de Toc Toc.

El anfitrión, el productor Morris Gilbert dijo: “no podíamos tener mejor madrina para esta puesta en la que jugamos a contar una historia y esta noche con un reparto múltiple ha sido un juego maravilloso, creo que no había otra forma de festejar, porque no son sólo los actores que actúan en esta temporada, sino los que también la estrenaron con nosotros hace 13 años”.

“Muchas gracias, felicidades, felicidades a todos ustedes. Todos ustedes saben perfectamente que esto no es un trabajo de un día, sino de 13 años para llegar a la excelencia y que gente como tú –se refiere a Morris-, con tanto profesionalismo, con tanto énfasis, con tanto amor y pasión que tienes al teatro.

Antes que Carla Estrada develará la placa Morris Gilbert le hizo saber ala productora de televisión, que “es muy importante que estés aquí con nosotros, es un lujo tenerte y que no tiene precio, por eso te lo agradecemos que has venido engalanar la ceremonia. Y para los actores no les fue difícil compartir sus personajes, los 19 que están aquí. Y estoy fascinado que estén todos juntos, ya sabrán cómo me saldrá la nómina”.

La obra permanecerá en cartelera en México y también se monta en Argentina e Israel. “Habrá una cuarta producción, ya les informaremos cuando todo esté listo”.

En representación de los artistas habló Lola Cortés: “Para nosotros es una gran aventura estar trabajando en la obra. Tuvimos la oportunidad de ver nacer la puesta, se nos dijo de las audiciones y aquí estamos en el barco y nos han pasado miles de cosas porque somos una familia que hemos tenido también nuestras broncas.

“Para mí la oportunidad de trabajar con mi hija Dari, es inmenso, es maravillosa. Cada noche que coincidimos en la puesta y trabajar con grandes amigas y compañeros es oro puro. Morris y César gracias a ustedes estamos aquí en esta obra que amamos y se logran esta familia que somos y hacemos terapia aquí, porque díganme qué actor o actriz está cuerda”, expresó.

Toc Toc, la obra que aborda en tono de comedia los trastornos obsesivos compulsivos se presenta en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel, también actúan Ulises de la Torre, Alicia Paola, Cecilia Arias, Dalexa Meneses, Omar Medina y Sandra Quiroz, bajo la producción de Morris Gilbert y César Riveros.